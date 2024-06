video suggerito

Chi è Alisha Lehmann, fidanzata di Douglas Luiz che la Juventus vuole non solo per motivi sportivi Alisha Lehmann pronta a vestire la maglia della Juventus insieme al suo fidanzato Douglas Luiz. Un'operazione importante per i bianconeri non solo dal punto di vista tecnico.

A cura di Fabrizio Rinelli

Douglas Luiz alla Juventus porta anche la sua fidanzata Alisha Lehmann nella squadra femminile bianconera. Un'operazione di mercato che va ben oltre il discorso tecnico legato alla 25enne attaccante svizzera che milita nell'Aston Villa. Si tratta di un affare molto più ampio che anche a livello d'immagine garantirebbe un ritorno importante alla Juventus, specie per quanto riguarda la squadra Women. Alisha Lehmann infatti conta quasi 11 milioni di followers su TikTok e più di 16 milioni e mezzo su Instagram. È la sportiva svizzera più seguita davanti anche a Roger Federer.

Classe 1999 nata a Tagertschi, in Svizzera, dopo gli inizi al Konolfingen è poi passata allo Young Boys. Da lì nel 2018 è finita al West Ham prima di una parentesi all'Everton per poi approdare proprio all'Aston Villa dove milita il suo compagno: Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano sta per essere ufficializzato dalla Juventus a seguito di uno scambio con McKennie e Iling-Junior più una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Nell'operazione, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata inserita proprio Alisha Lehmann pronta a impreziosire i bianconeri.

Douglas Luiz e Alisha Lehmann insieme.

Alisha Lehmann alla Juventus: un colpo anche a livello d'immagine

Alisha Lehmann rientra dunque in un'operazione tecnica ma anche d'immagine per la Juventus. Un profilo di forte impatto mediatico dopo la cessione di Julia Grosso e soprattutto fondamentale nel progetto intrapreso dal club come partner di TikTok. L'intenzione è quello di ampliare e valorizzare ulteriormente il calcio femminile. Chi più di Alisha Lehmann dunque come traino per tutto questo. L'attaccante svizzera però sarà funzionale anche negli automatismi tattici di squadra per rinforzare ulteriormente l'attacco delle bianconere.

Le qualità tecniche di Alisha Lehmann pronta a inserirsi nell'attacco bianconero

L'importanza di Alisha Lehmann potrebbe dunque dare benefici alla Juventus Women anche sotto l'aspetto tecnico. L'attaccante svizzera è entrata anche nel giro della Nazionale dal 2017 collezionando ben 51 presenze e 8 goal. Si tratta di un attaccante che farebbe comodo alle bianconere in un reparto già arricchito dalla presenza di Girelli e Bonansea. Un colpo che dunque potrebbe essere ufficializzato insieme a Douglas Luiz alla Juventus e che garantirebbe alla squadra Women dei bianconeri "il Cristiano Ronaldo dei social".