Shakira aveva cercato disperatamente di dirlo, nessuno l’aveva ascoltata: “Succede a tutti noi” Dopo 12 anni le strade di Gerard Piqué e Shakira si sono separate: la fine di una storia da romanzo che ha scioccato la Spagna e tutta l’America latina. Ma la favola era finita da tempo e la cantante aveva cercato di far capire cosa stesse succedendo: parole che adesso appaiono una vera e propria confessione.

A cura di Paolo Fiorenza

Gerard Piqué e Shakira hanno annunciato sabato scorso la loro separazione dopo 12 anni, ma sono stati assieme nel weekend appena passato, per il bene dei loro figli Milan e Sasha, rispettivamente di 9 e 7 anni. La coppia è volata in Repubblica Ceca con i due bambini, per accompagnare Milan a giocare un torneo giovanile con la maglia del Barcellona. La cantante colombiana e il difensore catalano sono tuttavia stati molto attenti a non farsi riprendere mai assieme, per evitare situazioni imbarazzanti. Nelle immagini diffuse in televisione si vede come, sebbene si trovino fisicamente nello stesso posto, ognuno sta per conto proprio, evitando il contatto in ogni momento, almeno pubblicamente.

"Shakira sembra calma, si sforza di sorridere ed essere gentile con le persone che le si avvicinano. Piqué appare più pensieroso", è il commento di chi li ha visti durante il soggiorno a Hluboka. Una permanenza non come coppia – ormai saltata per aria dopo le rivelazioni sul tradimento del giocatore– ma come genitori e come famiglia. Il loro rapporto resta in piedi in maniera civile per il bene e la felicità dei loro figli. Milan e Sacha, come ha detto la cantante nella dichiarazione pubblica del 4 giugno, "sono la nostra massima priorità" e sebbene la loro relazione sia finita, lo saranno in ogni momento.

Pieué e Shakira con i loro due figli quando la loro storia era una favola felice

Da domenica le strade dei due si sono separate: Shakira è atterrata in serata a Barcellona da sola con i suoi figli con un volo privato, mentre Piqué dovrebbe iniziare le sue vacanze alla Maldive con il compagno di squadra Riqui Puig, col quale ha condiviso la vita notturna nei locali della città catalana nelle ultime settimane, anche se è previsto che tornerà in Spagna il 18 giugno per partecipare al matrimonio di Jordi Alba. Successivamente andrà a vivere nella sua vecchia casa da scapolo, come già sta facendo da un po' di tempo. Indietro non si torna: da adesso il 35enne calciatore campione d'Europa e del Mondo e la 45enne stella della musica planetaria sono liberi da impegni reciproci e possono cercare di ricostruire le proprie vite.

Se Piqué, avvistato "scatenato" e "fuori controllo nelle feste" nei locali di Barcellona, sembra aver già metabolizzato l'addio alla donna con cui ha diviso gli ultimi 12 anni della sua vita, Shakira appare essere quella che ha accusato maggiormente il colpo, anche alla luce del fatto che la loro relazione sarebbe crollata sotto le menzogne e le scappatelle di lui. "Ho capito che sei falso. Mi congratulo con te, bella interpretazione. Ho messo le mani sul fuoco per te e tu mi tratti come un'altra delle tue voglie. Per completarti mi sono fatta a pezzi. Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo": il testo dell'ultima canzone di Shakira, ‘Te felicito', uscita a fine aprile, adesso appare dolorosamente per quello che è. Non un brano di musica pop, ma i brandelli della vita della cantante.

Frasi forti e chiare, che nessuno un paio di mesi fa ha minimamente pensato di collegare alla realtà, ritenendo che fosse solo una canzonetta. Eppure la stessa Shakira aveva cercato – in maniera struggente, riascoltando adesso le sue parole – di far capire qualcosa, di mandare un messaggio in una bottiglia perché qualcuno capisse il dramma che stava vivendo da tempo, dietro la facciata di un'esistenza fatta di fama, ricchezza e felicità. No, quest'ultima non c'era già più. Lo scorso 27 maggio, durante un'intervista promozionale in TV, la conduttrice aveva ringraziato la cantante per la sua capacità di esprimere con chiarezza nel suo ultimo brano il volto nascosto dell'amore, quello della menzogna, dell'inganno e del tradimento, ma non aveva minimamente sospettato che la risposta di Shakira fosse legata alla sua situazione attuale: "Succede a tutti noi. Credi di essere in una relazione sincera, ma non è reale come pensavi". Una confessione assolutamente privata, che era passata come se nulla fosse. Subito dopo, le era stato chiesto qual era lo scopo per il quale aveva deciso di scrivere e pubblicare questa canzone, al che la cantante aveva risposto: "Trova la verità".

Momenti che non torneranno mai più

Sebbene in quel momento quelle parole generassero un po' di sorpresa e soprattutto mistero tra i suoi fan, a nessuno era passato lontanamente per la testa che l'interprete di ‘Waka waka' stesse vivendo momenti drammatici sul piano personale e di lì a qualche giorno avrebbe comunicato ufficialmente la propria separazione. No, non era possibile. Non Shakira e Piqué, la coppia dei sogni. Era una favola, ma alla sua ultima pagina.