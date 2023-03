Serra chiede scusa a Mourinho, ma non per quello che ha detto: “Si è rivisto nei filmati” L’arbitro Serra, quarto uomo in Cremonese-Roma, ha dato la sua versione sul litigio con Mourinho nella deposizione alla Procura Federale. L’ufficiale ha confermato di non aver detto parole offensive ma si è scusato per un altro aspetto.

A cura di Marco Beltrami

Più che per una direzione di gara, l'arbitro Marco Serra nelle ultime settimane è salito alla ribalta per il litigio con José Mourinho durante Cremonese-Roma. Una situazione costata poi due giornate di squalifica all'allenatore e un avviso di deferimento all'ufficiale, che nell'occasione era quarto uomo. Il portoghese si era indignato e infuriato per le presunte parole irrispettose di Serra. Quest'ultimo ha ribadito alla Procura federale la sua posizione nella vicenda, facendo un passo indietro sul suo atteggiamento.

A scatenare il putiferio era stato Mourinho che dopo il rosso nel match dello Zini aveva rivelato di ascoltato "parole ingiustificabili" da parte dell'arbitro Serra. Ha preferito non ripeterle il tecnico della Roma, anche se diversi video poi circolati sul web hanno mostrato un presunto labiale galeotto. La lettura dello stesso, effettuata anche nella trasmissione di Italia 1 "Le Iene", ha ottenuto come risultato: "Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa". Frasi che il diretto interessato ha sempre smentito con decisione, sottolineando invece: ""Non ho detto quelle parole lì . Ho detto ‘Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area‘".

Mourinho dal canto suo ha sempre ribadito di aver perso la testa per l'inaspettato attacco di Serra, al quale poi ha chiesto chiarimenti anche negli spogliatoi, in un modo costatogli la squalifica. Provvedimento poi confermato anche dalla Corte Federale che ha evidenziato le espressioni offensive e allusive utilizzate dal tecnico nei confronti del quarto uomo ("sei un bugiardo", "non sei un uomo", "mi hai fatto buttare fuori perché sei di Torino e domenica c’è Roma – Juventus").

Il faccia a faccia tra il quarto uomo, l’arbitro Serra, e José Mourinho.

Anche Serra ascoltato in Procura ha dato la sua versione dei fatti, smentendo ancora una volta di aver offeso Mourinho. Il suo avvocato Gabriele Bordoni però ha sottolineato come l'ufficiale abbia ammesso di aver sbagliato in termini di atteggiamento e linguaggio del corpo: "Riguardando i filmati, il proprio atteggiamento corporeo, senza voltarsi e con le mani in tasca, è stato "imperfetto": se se ne fosse accorto, avrebbe chiesto scusa all'allenatore giallorosso".

Proseguendo nel suo intervento, il legale ha chiarito: "Al termine di un confronto franco e leale crediamo di essere riusciti a far emergere in modo credibile e coerente l'esasperazione da parte dell'allenatore di fronte a un atteggiamento imperfetto. Serra ha detto di aver capito che il suo atteggiamento, tecnicamente ineccepibile, poteva essere frainteso e può aver fatto indispettire Mourinho". Per questo Serra si auguro che la questione si chiuda qui, l'avvocato Bordoni infatti ha detto di "aver chiesto, per ragioni tecniche che la vicenda si chiuda qui. Mi piacerebbe che si concludesse con una stretta di mano tra due galantuomini, che si riconoscono nel valore sportivo, e si torni così a parlare di campo".