La Procura Figc deferisce l’arbitro Marco Serra per le frasi dette a José Mourinho L’arbitro Marco Serra, che in Cremonese-Roma era quarto uomo, fu protagonista di uno scambio di battute con José Mourinho. Il tecnico denunciò la gravità delle frasi pronunciate dall’ufficiale di gara.

L’arbitro Marco Serra è stato deferito dalla Procura Figc per l’episodio con José Mourinho.

La Procura della Federcalcio ha comunicato a Marco Serra, quarto uomo nella partita Cremonese-Roma, la chiusura delle indagini per quanto accaduto con il tecnico, José Mourinho. All'arbitro viene contestata la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e del Codice deontologico dei direttori di gara.

Il fischietto torinese adesso ha cinque giorni di tempo per presentare la propria memoria difensiva oppure chiedere di essere ascoltato di nuovo dagli inquirenti poi scatterà il deferimento. Cosa può succedere? Rischia una squalifica, provvedimento che equivarrebbe a mettere una croce sopra alla carriera arbitrale.

Una sanzione clamorosa per la sua gravità e perché, decisioni di tale gravità risalgono a un periodo buio del calcio italiano: quello di Calciopoli e del coinvolgimento di alcuni direttori di gara nello scandalo che calò come una mannaia sulla Serie A.

Quanto allo Special One, attende novità sulla squalifica (2 giornate) che gli era stata inflitta e poi sospesa in seguito all'indagine aperta dalla Procura federale. Venerdì pomeriggio la Corte sportiva d'appello si pronuncerà al riguardo: in caso di cancellazione totale dello stop, potrà essere in panchina contro il Sassuolo; qualora fosse solo parziale, vedrà dalla tribuna la sfida con gli emiliani ma sarà in campo in occasione del derby.

Cosa era successo e perché l'allenatore portoghese ebbe quella reazione così sdegnata al punto da citare in diretta tv, nel corso delle interviste, la possibilità di rivolgersi a un legale per denunciare l'atteggiamento e il contenuto delle espressioni che gli erano state rivolte dal collaboratore del direttore di gara, Piccinini.

Il faccia a faccia tra il quarto uomo, l’arbitro Serra, e José Mourinho.

Dall'interpretazione del labiale si nota che, in occasione di una protesta da parte del tecnico, Serra si volta verso di lui e gli mormora qualcosa del tipo "fatti i ca**i tuoi". Alle rimostranze di Mourinho, che ripete quel che ha sentito, l'arbitro replica: "Ti prendono tutti per il c***, vai a casa, vai a casa".

Un successivo filmato de Le Iene inserisce un altro tassello al mosaico. È la risposta piccata che l'allenatore della Roma: "Ma sei fuori?" Parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione".

Dopo quel ‘confronto', Mourinho venne espulso e sfogò la propria rabbia per quella decisione che ritenne ingiusta alla luce di quanto accaduto. "Perché hai espulso me? Non devi mandare via me! Devi mandare via lui!", disse al direttore di gara che gli mostrò il cartellino rosso. A fine incontro il tecnico della Roma rincarò la dose: "Non sono pazzo. Per avere quella reazione, qualcosa di grave è accaduto. Serra non ha il coraggio di essere onesto e ammettere come mi ha trattato… Si è dimenticato, ha problemi di memoria".