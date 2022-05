Serie C, il nuovo tabellone dei playoff: Entella-Palermo e Juventus U23-Padova, quando si gioca Sorteggiato il tabellone dei playoff della Serie C. Nei quarti di finale la Juventus Under 23 sfiderà il Padova. Mentre il Palermo giocherà contro l’Entella.

A cura di Alessio Morra

Questa mattinata è stato effettuato il sorteggio dei quarti di finale dei playoff della Serie C 2021-2022. Nei quarti entrano in tabellone le tre squadre che si sono classificate al secondo posto dei rispettivi gironi e cioè Padova, Reggiana e Catanzaro. Gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff: Feralpi Salò – Reggiana, Monopoli – Catanzaro, Juventus Under 23 – Padova, Virtus Entella – Palermo. Le gare di andata si terranno martedì 17 maggio, quelle di ritorno sabato 21 maggio. Quando termineranno le partite dei quarti di finale verrà sorteggiato un altro tabellone quello relativo alle semifinali, e di fatto andrà così a delinearsi una sorta di tabellone tennistico. Le semifinali si disputeranno il 25 e il 29 maggio, le finali invece il 5 e il 12 giugno.

Tabellone e accoppiamenti per i quarti dei playoff di Serie C

Sorteggiato il tabellone dei quarti di finale dei playoff di Serie C. La Reggiana, seconda classificata del Girone B, se la vedrà con la Feralpi Salò. Mentre il Catanzaro, secondo classificato nel Girone C dietro il Bari, se la vedrà con il Monopoli. Mentre la Juventus Under 23 che si è issata fino ai quarti di finale affronterà il Padova, secondo classificato del Gruppo A e che è arrivato secondo anche nella passata stagione e che perse anche la finale playoff. Infine si giocherà Entella-Palermo. I liguri di Volpe hanno eliminato il Foggia e sfideranno i rosanero di Baldini, reduci dal successo sulla Triestina.

Quando si giocano Juventus Under 23-Padova, Entella-Palermo le date delle partite

Le partite valide per i quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C si giocheranno in doppia sfida, nei classici match di andata e ritorno. Le gare di andate si terranno tutte martedì 17 maggio, mentre quelle di ritorno, a campi invertite, si giocheranno sabato 21 maggio.