Playoff Serie C: continua il sogno promozione per Palermo e Juventus U23, Foggia eliminato Nonostante il pareggio casalingo con la Triestina il Palermo accede al secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Stacca il pass anche la Juventus U23 corsara a Renate. Addio sogno promozione in Serie B per il Foggia sconfitto in casa dell’Entella. Eliminate anche Pescara e Cesena.

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue il sogno della promozione in Serie B per Entella, FeralpiSalò, Monopoli, Palermo e Juventus U23 che staccano il pass per il secondo turno dei playoff nazionali della Serie C 2022 che stabiliranno quale sarà la quarta squadra, oltre alle già promosse Modena, Bari e Sudtirol, a salire nel campionato cadetto. Venerdì 13 maggio alle ore 11:00 il sorteggio.

Dopo la vittoria dell'andata il Palermo di Silvio Baldini, sotto gli occhi degli emissari del City Football Group che vuole rilevare la società siciliana e davanti a 32mila spettatori, pareggia in extremis al Barbera per 1-1 con la Triestina (gol di Litteri e di Luperini) e riesce a qualificarsi al turno successivo grazie successo di Trieste.

Continua a cullare il sogno promozione anche la squadra Under 23 della Juventus che grazie alla rete di De Graca si impone per 1-0 sul campo del Renate che, dopo l'1-1 dell'andata, vale dunque il pass per il secondo turno. Stessa sorte per l'Entella che nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo è riuscita a trovare il successo casalingo per 2-1 contro il Foggia di Zdenek Zeman che vale l'accesso al turno successivo in virtù della regola che in caso di parità (sia di risultati che di reti segnate) premia la formazione testa di serie e quindi, nel caso specifico, la formazione ligure.

Terminano invece le chance promozione del Pescara che dopo il 3-3 dell'andata esce sconfitto per 2-1 dalla trasferta in casa della FeralpiSalò che quindi si guadagna un posto nell'urna del sorteggio di venerdì. Clamorosa eliminazione anche per il Cesena battuto 3-0 in casa dal Monopoli (grazie all'autogol di Gonnelli e alla rete di Mercadante) vedendo così ribaltato il risultato del match d'andata che aveva visto i romagnoli imporsi in terra pugliese.