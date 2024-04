Il Palermo sogna la scalata come il City nel nuovo centro sportivo: quanto hanno investito gli arabi

video suggerito

Mentre combatte per cercare di conquistare la promozione in Serie A, il Palermo continua a fare passi in avanti dopo essere entrato nella grande famiglia del City Football Group. Nel 2022 il gruppo che gestisce tra le sue 13 squadre anche il Manchester City ha acquistato la maggioranza delle quote del club rosanero e tra le altre cose, è riuscito a regalare alla società il primo centro sportivo di proprietà della sua storia, un progetto inserito all'interno di un piano di investimenti che puntano alla crescita della squadra con l'obiettivo di arrivare in Europa.

Varcando la soglia del Palermo City Football Academy sembra di stare a Manchester, in un centro all"avanguardia con palestre, campi e spazi comuni che diventeranno la nuova casa dei calciatori e di tutto lo staff. È il segno di una crescita importante e dell'impegno che la nuova proprietà sta mettendo in questo progetto. Da quando il gruppo societario che fa capo allo sceicco Mansour bin Zayed è arrivato a Palermo ha investito circa 50 milioni di euro, cercando di mettere a frutto investimenti che possano aiutare la squadra sul lungo periodo.

Una cifra importante che potrebbe essere stanziata anche il prossimo anno, soprattutto in vista del ritorno nel massimo campionato italiano. Senza fretta, ma senza fermarsi un attimo: il simbolo di questa crescita costante è proprio il nuovo centro sportivo che non si limita solo alla creazione di una nuova infrastruttura per la prima squadra.

Il Palermo CFA è costituito da due campi in erba naturale delle stesse dimensioni del terreno di gioco del “Renzo Barbera” (105 x 68 m), un campo in erba naturale di dimensioni ridotte (32 x 32 m) dedicato agli allenamenti dei portieri, un Main Building ed una Club House, che unisce l’identità estetica del territorio alle tecnologie sportive di ultima generazione.

Sarà dedicato alla prima squadra, ma il City Football Club ha in mente già di ampliare il progetto con nuovi campi e servizi per coinvolgere anche la squadra femminile e il settore giovanile, punto cardine del gruppo che da sempre dà grande valore ai suoi giovani appoggiandosi alle squadre satellite. Una visione che fa sognare il Palermo grazie anche alle parole di Brian Marwood, capo dell’area sportiva del City football group: "I tifosi devono avere fiducia, non siamo interessati a costruire qualcosa che sia solo apparenza, ma qualcosa di solido e duraturo. Magari un giorno Palermo e Manchester City si potranno sfidare in Champions League".