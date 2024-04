Riggio calcia fortissimo da centrocampo e fa gol: mani nei capelli sulla panchina del Taranto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Incredibile gol di Cristian Riggio che ha permesso al Taranto di espugnare il Monopoli e ha superato al quinto posto il Picerno nella classifica del girone C di Serie C. Un tiro da metà campo, da parte del difensore rossoblù, che si è infilato nella porta avversaria e ha dato via alla festa della squadra di Eziolino Capuano allo stadio Veneziani.

Dopo aver visto il gol anche i compagni di Riggio si sono portati le mani nei capelli e sulla panchina del Taranto c'era incredulità mista a gioia per la prodezza del calciatore. Una rete davvero strepitosa soprattutto perché non proprio nelle corde del calciatore classe 1996 del club pugliese.

Il Taranto si ra portato in vantaggio con Orlando, che ha calciato non benissimo dai 16 metri ma il portiere del Monopoli non si era mostrato impeccabile sulla sua conclusione. Borello aveva trovato il pareggio su calcio di rigore al 77′ ma pochi minuti dopo arriva la prodezza di Riggio: dopo aver vinto il duello areo con un avversario, la palla rimbalza e il difensore dopo aver atteso il momento giusto ha lasciato partire una conclusione che si è infilata nella porta avversaria nell'incredulità generale.

Una conclusione inaspettata che ha portato i 3 punti al Taranto e ha reso vani gli sforzi del Monopoli negli ultimi minuti di gioco. Tanti tifosi rossoblù hanno paragonato il bellissimo gol di Riggio a quello di Luca Brunetti al Pescara di diversi anni fa. In quel caso l'ex difensore di Cecina segnò, addirittura, da 75 metri di distanza e quella rete è rimasta per sempre nella storia della società pugliese.

Adesso il Taranto è quinto ma è in attesa del ricorso per il -4 che verrà discusso il 18 aprile prossimo: se dovessero tornargli tutti i punti, ecco che gli ionici si ritroverebbero al quarto posto a 62 punti, uno in più della Casertana.