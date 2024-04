video suggerito

Al Catania la Coppa Italia Serie C, è il primo trofeo della sua storia: si fa festa in uno stadio vuoto Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C e alza il primo trofeo della sua storia: battuto il Padova per 4-2 dopo i supplementari. Festa in uno stadio vuoto dopo gli incidenti della partita d’andata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C e alza il primo trofeo nella sua storia: Padova battuto 4-2 dopo i tempi supplementari e dopo aver ribaltato il risultato negativo dell'andata in uno stadio vuoto dopo gli incidenti verificatisi in occasione dei primi 90′ all'Euganeo.

Per questo motivo allo stadio Massimino la finale di ritorno si è giocata a porte chiuse, con la sola presenza di circa 1.500 bambini sugli spalti. Uno spettacolo non bellissimo per un trofeo del calcio professionistico ma i fatti di Padova hanno portato a questa decisione.

La gara si era subito messa bene per gli con il gol di Bortolussi ma Di Carmine aveva pareggiato subito i conti e Cicerelli rimesso completamente in parità la sfida piazzando il 2-1 poco prima dell'intervallo.

Il Padova rialza la testa e fa 2-2 sugli sviluppi di un angolo con Perrotta, svetta e beffa Albertoni. Quando sembra tutto finito per gli etnei, Delli Carri si fa espellere e complica le cose per il Padova. Ad un minuto dalla fine Marsura deposita in rete dopo la sponda di Monaco su cross da corner: la partita è ancora aperta.

Ai supplementari il Padova difende con tutti i suoi effettivi ma si deve arrendere al 120’: Costantino non lascia scampo a Zanellati da pochi passi e fa esplodere la gioia di una città intera.

Il Catania si aggiudica la Coppa Italia di Serie C 2023-2024 e mette in bacheca il primo trofeo della sua storia. Presente alla festa anche il patron Ross Pelligra, che due anni fa ha rilevato il club rossazzurro dopo il fallimento.

A premiare la società etnea il presidente della Serie C, Matteo Marani, e il vice, Gianfranco Zola. L'ex calciatore ha parlato microfoni di RaiSport prima del fischio d'inizio e si è soffermato sull'assenza del pubblico: "Peccato per il Catania che non avrà dalla sua il fattore campo che avrebbe sicuramente fatto sentire il proprio peso. Nonostante questo la gara sarà in equilibrio fino alla fine.Peccato per gli spalti vuoti. Ricordo il ‘Massimino' nel 2003 col Cagliari alla prima partita dopo il mio ritorno dalla Premier League e c'erano tifosi straordinari.Dispiace anche per la società che sta lavorando molto bene".