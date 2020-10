Il Foggia è pronto ad esordire in Lega Pro, nel campionato di Serie C girone C, domenica contro il Potenza. Fa fino a qualche ora fa, era nuovamente senza allenatore. Ma andiamo con ordine. La società pugliese, che lo scorso anno era arrivata seconda nel campionato di Serie D, è stata poi ripescata tra i professionisti dopo i fatti accaduti tra Bitonto e Picerno che ha causato la retrocessione delle due compagini. Il Foggia ha voluto cogliere al volo questo situazione facendo leva sull'esperienza di Ezio Capuano che lo scorso anno era sulla panchina dell'Avellino dopo una carriera ricca di esperienze importanti nel calcio professionistico. Il tecnico però, dopo neanche un mese, ha rassegnato le dimissioni dalla guida del club pugliese, prima ancora dell'inizio del campionato.

Alla base della decisione di Capuano, alcune divergenze con il responsabile dell'area tecnica dei satanelli e alcune esternazioni dello stesso allenatore non gradite dalla dalla dirigenza. A quel punto il club si è ritrovato senza un allenatore. E allora ecco arrivare in soccorso il tecnico Vincenzo Maiuri, anch'egli con un passato molto importante alle spalle. Ma le idee contrastanti sul mercato, hanno portato la società alla decisione di sollevare dall'incarico Maiuri (ma potrebbero arrivare anche le dimissioni del tecnico). Oggi il Foggia, ha virato sull'ex Parma, Juventus e Fiorentina, Marco Marchionni che sarà, a questo punto, il nuovo allenatore.

A meno di 48 ore dall'esordio in campionato domenica contro il Potenza alle 17:30, il Foggia si ritrova ad aver già cambiato ben 2 allenatori. Marchionni è il terzo dopo Capuano e Maiuri. Quest'ultimo pare avesse chiesto 4 giocatori dal mercato, poi non arrivati, chiedendo però di poterli scegliere lui. Una presa di posizione che non sarebbe piaciuta alla società che ha dunque virato sul vice allenatore della Carrarese dello scorso anno: Marco Marchionni.

Un tecnico tutto da scoprire dopo una carriera da giocatore trascorsa in Serie A a lungo tra Parma, Piacenza, Juventus, Fiorentina, Sampdoria e la B al Latina prima del passaggio in Serie C alla Carrarese nella stagione 2017/2018 prima di passare alla carriera da allenatore.