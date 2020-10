Rivedere il protocollo per cercare di trovare una soluzione alla nuova ondata di contagi da Covid-19 che stanno investendo l'Italia e il mondo del calcio. È stato questa il tema centrale della riunione che si è svolta oggi in collegamento video tra tutti i medici appartenenti ad ogni singolo club di Serie A. C'è l'esigenza, la necessità, di trovare una soluzione a questo problema. Alla presenze del coordinatore degli stessi medici, Gianni Nanni e il Consigliere indipendente di Lega Serie A Maurizio Cascasco, Presidente della Federazione medico sportiva italiana, si è cercato di fare il punto anche alla luce dei nuovi contagi da Covid-19 che hanno investito anche la nostra Nazionale Italiana U21.

Un incontro che si è svolto in un clima di grande collaborazione ed interesse comune che aveva come fine unico quelli di ribadire le prassi e le procedure di gestione dei casi positivi al coronavirus all'interno dei vari gruppi squadra. Una programmazione futura in vista anche della ripresa del campionato per cercare di iniziare ad elaborare e ipotizzare possibili integrazioni al protocollo per cercare di perfezionarlo al meglio.

Coronavirus, riunione tra i medici sociali di Serie A per rivedere il protocollo

È quanto si apprende da una nota ufficiale diramata della Lega Serie A in merito al protocollo Covid che interessa tutti i club di massima serie. La nuova ondata di contagi che sta investendo il nostro Paese e il calcio, ha richiesto l'intervento immediato degli medici sociali dei club di A affinché si possa trovare una soluzione ad una condizione che sta diventando molto difficile per il regolare svolgimento del nostro campionato.

Un ripasso comune delle procedure generali già stabilite che siano la base affinché si possano elaborare e ipotizzare da qui possibili integrazioni al protocollo volte a un perfezionamento dello stesso. Un obiettivo comune che la Lega di Serie A ha voluto ribadire dopo lo svolgimento di questo importante incontro.