La Serie A torna e fa sul serio. Domenica 3 una giornata vecchio stile, con tutte le partite racchiuse in una manciata di ore senza anticipi o posticipi in giorni differenti: alle 23.30 si saprà la nuova classifica aggiornata, senza asterischi o attese ulteriori. Si inizia con l'Inter all'ora di pranzo, si finisce con la Juventus a cena. Il menù è ricco e le portate sono solo l'antipasto di ciò che riserva gennaio 2021 che fino al 31 metterà in gioco tutte le protagoniste dei primi posti in classifica con sei turni in programma e ben cinque confronti diretti in poco meno di 25 giorni.

Un vero e proprio tour de force che deciderà chi è dentro e chi fuori dal giro tricolore. Con la classifica cortissima sono almeno sei le squadre che ancor oggi possono ambire ad un prepotente ritorno in vetta, Milan piacendo. Oltre ai rossoneri primi solitari e all'Inter che segue di un'incollatura dalla Roma alla Lazio in sei sono racchiuse in altrettanti punti, con l'outsider di turno rappresentata dal Sassuolo di De Zerbi. Juventus, Atalanta, Napoli le altre che si giocheranno da qui alle prossime settimane il proprio destino in campionato.

Inter, senza Coppe e senza alibi

Non mancheranno gli scontri diretti che determineranno nuovi equilibri e diranno chi ha davvero la forza e la qualità di imporsi sulle altre o se questo campionato andrà avanti così compatto ancora oltre il mese di gennaio che potrebbe essere decisivo, prima del ritorno in Coppa. Dove non ci sarà l'Inter di Conte che, per questo, appare favorita a lungo termine ma che non può permettersi il ritorno delle avversarie oggi in ritardo. Il calendario nerazzurro inizia dal Crotone e prosegue contro la Sampdoria. Primo ostacolo, la Roma all'Olimpico il 10 gennaio. Sette giorni dopo la Juventus, a San Siro, il 17. Lì si deciderà il destino interista e di Conte.

Juve, di nuovo arbitro della Serie A

Proprio la Juventus tornerà ad essere l'ago della bilancia a gennaio. Pirlo ha nelle proprie mani il futuro in campionato della squadra e suo. Dopo il ‘rodaggio' contro l'Udinese, i bianconeri sono chiamati a non fallire il 6 gennaio, ospiti dei rossoneri di Pioli. Quattro giorni dopo, il Sassuolo di De Zerbi, autentica outsider pronta a dare battaglia per restare in zona Europa. Quindi, il 17 la sfida a Milano contro l'Inter. Non ci saranno alibi: la Juventus dovrà dimostrare di valere ancora una volta il tricolore cucito sul petto e portato con orgoglio nelle ultime stagioni, senza rivali.

Il Milan si gioca tutto a San Siro

Il Milan di Pioli avrà la possibilità di gestire la situazione. Primo in classifica con solo l'Inter incollata, per i rossoneri sono solo due gli appuntamenti clou con le prime in classifica a gennaio: il 6 contro la Juve e il 23 contro l'Atalanta. Entrambe le partite a San Siro, entrambe – senza passi falsi nelle restanti giornate – con due risultati utili su tre per mantenere le distanze di sicurezza in classifica. Un vantaggio importante per Pioli che osserverà dall'alto altre gare che rivoluzioneranno le sorti dietro al Diavolo, come il derby delle sorprese, domenica 3 gennaio tra Atalanta e Sassuolo e quello della capitale del 15 gennaio.

Gli scontri diretti di gennaio che valgono la corsa scudetto