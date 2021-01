Dopo la pausa per le festività di fine anno, la Serie A è pronta a tornare in campo per inaugurare il 2021 con le dieci gare della 15a giornata che si disputeranno tutte domenica 3 gennaio. Il massimo campionato esordirà nel nuovo anno con una giornata ‘old style' dato che ben 7 delle 10 partite in programma andranno contemporaneamente in scena alle ore 15. Non saranno però queste le gare gare che apriranno il 2021 della Serie A. Il primo match del 2021 sarà difatti quello di San Siro tra Inter e Crotone con calcio d'inizio fissato alle ore 12.30.

Dopo il lunch-match del Meazza si proseguirà con sette incontri in contemporanea alle ore 15 come non capitava in Serie A da oltre due anni. Nel primo pomeriggio infatti in programma Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Parma-Torino, Roma-Sampdoria, Spezia-Verona e Atalanta-Sassuolo. Per trovare l'ultima volta con così tanti match in programma nel canonico orario del "calcio che è stato" in una sola giornata di Serie A bisogna infatti tornare al 29 dicembre 2018.

Alle 18 sarà poi la volta del match del Vigorito tra i padroni di casa del Benevento guidato dall'ex bomber e tecnico rossonero Pippo Inzaghi e la capolista Milan che dunque scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell'Inter, più immediata inseguitrice in classifica staccata soltanto di una lunghezza. A chiudere il programma della 15a giornata il posticipo serale che vedrà la Juventus di Andrea Pirlo ospitare l'Udinese all'Allianz Stadium con Cristiano Ronaldo e compagni che vorranno cominciare al meglio il 2021 dopo aver chiuso lo scorso anno con la cocente sconfitta casalinga contro la Fiorentina.