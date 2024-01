Serie A oggi in TV, il calendario delle partite della 22ª giornata: orari e dove vederle La Serie A in campo per la 22ª giornata su quattro giorni: si apre con la trasferta della capolista Inter a Monza e si conclude con la Juve che ospita il Sassuolo. Tutte le partite in diretta TV e streaming su DAZN e quelle in co-esclusiva su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si torna in campo per la giornata numero 22 della Serie A 2023-2024 e il turno sarà spalmato su quattro giorni: si parte con la capolista Inter in casa del Monza e si conclude con la Juventus che affronterà il Sassuolo. Tutte le partite si potranno vedere in diretta TV e streaming su DAZN e sono sempre tre quelle in co-esclusiva su Sky.

L'Inter di Simone Inzaghi affronterà una trasferta difficile in casa del Monza e proverà a portarsi a casa il bottino pieno per mettere pressione alla Juventus, che scenderà in campo qualche ora dopo contro il Sassuolo. Il sabato si aprirà con il derby campano Napoli-Salernitana e sempre alle ore 15:00 sfida interessante tra Genoa e Torino. Alle ore 18 scontro salvezza tra Verona e Empoli al Bentegodi.

Il lunch match della domenica vedrà la Lazio, col vento in poppa dopo il derby di Coppa Italia vinto, impegnata con il Lecce di D'Aversa. Il Bologna va a Cagliari per dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia e tornare a vincere in campionato ma i sardi hanno bisogno di punti per risalire la classifica. La Fiorentina non vuole mollare il quarto posto e proverà a riscattare la sconfitta di Sassuolo ma l'Udinese deve fare qualche risultato positivo per non essere risucchiata dalla zona periscolosa. Il posticipo tra due deluse del turno dei quarti di coppa: a San Siro si sfidano Milan e Roma.

Il Monday Night vedrà l'Atalanta impegnata in casa col Frosinone mentre a chiudere la 22a giornata sarà Juventu-Frosinone.

Partite Serie A, gli orari tv di oggi 13 gennaio

Questo il programma della giornata numero 22 del campionato per sabato 13 gennaio 2024.

Genoa-Torino ore 15:00

Napoli-Salernitana ore 15:00

Verona-Empoli ore 18:00

Monza-Inter ore 20:45

Gli orari TV delle partite di Serie A domani

Queste le partite del 22° turno di Serie A per domenica 14 gennaio 2024.

Lazio-Lecce ore 12:30

Cagliari-Bologna ore 15:00

Fiorentina-Udinese ore 18:00

Milan-Roma ore 20:45

Dove vedere le partite della 22ª giornata in TV e streaming

Le partite della 22ª giornata in diretta TV e streaming su DAZN e quelle in co-esclusiva su Sky.

Genoa-Torino sabato 13 gennaio ore 15.00 (DAZN)

Napoli-Salernitana sabato 13 gennaio ore 15.00 (DAZN)

Verona-Empoli sabato 13 gennaio ore 18.00 (DAZN)

Monza-Inter sabato 13 gennaio ore 20.45 (DAZN/Sky)

Lazio-Lecce domenica 14 gennaio ore 12.30 (DAZN/Sky)

Cagliari-Bologna domenica 14 gennaio ore 15.00 (DAZN)

Fiorentina-Udinese domenica 14 gennaio ore 18.00 (DAZN)

Milan-Roma domenica 14 gennaio ore 20.45 (DAZN)

Atalanta-Frosinone lunedì 15 gennaio ore 20.45 (DAZN/Sky)

Juventus-Sassuolo martedì 16 gennaio, ore 20.45 (DAZN)