Monza-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

L'Inter va a far visita al Monza per la 20ª giornata della Serie A 2023-2024: si gioca sabato 13 gennaio alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le ultime novità sulle due squadre e le scelte di formazione di Palladino e Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter scende in campo a Monza per la 20ª giornata della Serie A 2023-2024: il girone di ritorno si apre per la capolista all'U-Power Stadium di Monza sabato 13 gennaio 2023 alle ore 20.45 e la partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I nerazzurri dopo la vittoria al cardiopalma contro il Verona e le polemiche successive per il caso Bastoni-Duda, la squadra di Simone Inzaghi deve ritrovare quelle brillantezza che l'aveva contraddistinta fino a qualche settimana fa. L'Inter sta attraversando un periodo di calo e deve riprendere a correre quanto prima. Il Monza, dal canto suo, è reduce da un importante successo in casa del Frosinone, dove si è messo in mostra il talento di Valentin Carboni: il classe 2005 argentino, di proprietà dell'Inter, sta facendo vedere le sue qualità e si è preso il posto in squadra dopo aver faticato un po' all'inizio ad entrare nelle rotazioni di Palladino.

Nella gara d'andata, che ha aperto la stagione di Serie A di entrambe le squadre, l'Inter vinse per 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

Partita: Monza-Inter

Quando si gioca: sabato 13 gennaio 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: U-Power Stadium, Monza

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky

Competizione: Serie A, 20ª giornata

Dove vedere Monza-Inter in TV su Sky o Dazn

La partita tra Monza e Inter si giocherà sabato 13 gennaio all'U-Power Stadium, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Sarà possibile seguire il match su DAZN, dove la telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Alessandro Budel. Il match sarà trasmesso anche da SkySport, che ne detiene i diritti in co-esclusiva, con il racconto di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Monza-Inter, dove vederla in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming. Gli utenti di DAZN potranno usufruire della piattaforma scaricando l'app su smartphone, pc, smart tv e tanti altri dispositivi supportati. Gli abbonati Sky invece avranno a disposizione il servizio streaming offerto da SkyGo.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

Palladino dovrà fare a meno dell'infortunato Di Gregorio, che rimarrà fuori un mese: al suo posto Sorrentino. Difesa formata dagli ex nerazzurri D'Ambrosio, Gagliardini e Caldirola. Mota Carvalho dovrebbe vincere il ballottaggio con Colombo per il ruolo da prima punta con Colpani e Carboni sulla trequarti.

Inzaghi con i titolarissimi e la rosa al completo tranne Cuadrado: non dovrebbero esserci sorprese di formazione con Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali e in mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Attacco con Thuram e Lautaro. Il nuovo acquisto Buchanan partirà dalla panchina e potrebbe esordire a gara in corso.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Valentin Carboni; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.