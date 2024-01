L’episodio Bastoni-Duda in Inter-Verona analizzato a Open VAR: “Il gol andava annullato, è un errore” Andrea Gervasoni, componente della CAN, ha partecipato a Open Var su Dazn, nel quale ha parlato del caso Bastoni-Duda in Inter-Verona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

“Analizzeremo l’episodio con calma, il gol andava annullato ed è stato un errore". Così il vicecommissario AIA, Andrea Gervasoni, allo spazio Open Var su DAZN ha analizzato gli episodi arbitrali e il contestato gol del 2-1 di Frattesi in Inter-Verona col fallo di Bastoni non considerato tale dall'arbitro Fabbri e dal VAR Nasca.

Il dirigente dell'AIA ha proseguito così l'analisi della vicenda più discussa del weekend: "Dobbiamo parlare con calma con il Var Nasca per capire se ha valutato l’intervento di Bastoni come un body check".

Gervasoni ha annunciato i provvedimenti per Nasca: "Come in tutte le squadre ci cono momenti complicati, bisogna quindi abbassare la testa e continuare a lavorare. Vogliamo dargli tranquillità, qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti, per recuperarlo in vista del resto della stagione e vediamo come reagisce”.

Entrambi verranno fermati per le prossime gare. Per l'AIA, nel dettaglio, non aver sanzionato l'intervento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore evidente e grave. Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione da parte dei vertici arbitrali, ma di uno stop temporaneo precauzionale. Entrambi resteranno sotto osservazione quando verrano rilanciati in pista per valutare le loro prestazioni.

Qualche dubbio sull'entità del contatto tra i due calciatori resta, visto che Duda resta a terra e poi si rialza prima del tocco in rete di Frattesi: a quel punto si butta di nuovo sul terreno di gioco.

Più che una gomitata vera e propria probabilmente si tratta di una spallata veemente da parte di Bastoni che, però, andava sanzionata senza ombra di dubbio.

Discussioni anche gol annullato a Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina: “Anche l’intervento Var in Sassuolo-Fiorentina è per noi un errore”.