Perché Abisso ha annullato il gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina: “Resta un mistero” La rete del raddoppio non convalidata alla on-field-review fa discutere. Oggetto della diatriba è Matheus Henrique: eEra in posizione attiva, e quindi ha interferito con l’intervento del portiere o di un altro avversario, oppure passiva? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gol del raddoppio segnato da Thorstvedt è l'episodio da moviola che ha caratterizzato Sassuolo–Fiorentina e fatto esplodere la panchina degli emiliani. L'arbitro, Abisso, ha annullato la rete alla on-field-review dopo aver revisionato l'azione su suggerimento del Var: oggetto della diatriba, la valutazione sul fuorigioco di Matheus Enrique.

Era in posizione attiva, e quindi ha interferito con l'intervento del portiere o di un altro avversario, oppure passiva? Il direttore di gara, dopo una lunga riflessione al monitor ha optato per la prima ipotesi lasciando di stucco sia i cronisti del match sia lo stesso ex arbitro, Luca Marelli, che in diretta a Dazn fa una riflessione diametralmente opposta. Per lui il gol è da convalidare.

Cosa è successo? Per sbrogliare la matassa serve azionare la sequenza videoclip per ricostruire la dinamica di quei momenti. Laurienté del Sassuolo batte un calcio d'angolo, la palla arriva a Ferrari che calcia ma trova Milenkovic sulla traiettoria, sulla ribattuta la sfera è preda di Thorstvedt che, a pochi metri da Terracciano, la mette dentro di destro.

Gli emiliani esultano ma l'urlo resta strozzato in gola. Abisso ha ritenuto opinabile il fatto che Matheus Henrique abbia influito sul gioco. Come? Con ogni probabilità ha valutato il contatto con Mandragora come intenzionale nel tentativo di effettuare una trattenuta. Una supposizione che solleva profondo scetticismo anche perché, a giudicare dalle immagini, non sembra che il calciatore del Sassuolo commetta alcuna scorrettezza o gesto rilevante.

"Non mi spiego l'annullamento del gol – le parole di Marelli a Dazn -. Per me resta un mistero. Prima o poi ci spiegheranno il motivo ma faccio fatica a comprenderlo. Per essere punito, un fuorigioco deve essere attivo o influenzare un avversario. In questo caso Henrique non ha influenzato in nessun modo l'avversario, anzi era Mandragora che lo tratteneva. Il fuorigioco era totalmente passivo".

Al Sassuolo era stato annullato un altro gol in precedenza (nel primo tempo) ma questa volta non ci sono dubbi sulle decisioni del direttore di gara. Thorstvedt serve un assist per Toljan che calcia di potenza dal limite, Berardi devia la palla e la spedisce in porta da pochi passi ma Abisso annulla per posizione irregolare (confermata dal Var).

Var decisivo anche in occasione del rete del pareggio annullata alla Fiorentina, avvenuta pochi minuti dopo la mancata assegnazione del raddoppio al Sassuolo. La squadra di Italiano batte un calcio d'angolo, la palla viene allontanata dagli emiliani. Duncan calcia di sinistro e la sfera, complice qualche deviazione, finisce sulla traversa. Pinamonti ed Erlic non riescono ad allontanare e Martinez Quarta pareggia calciando di potenza. Il gol viene annullato per fuorigioco di rientro dello stesso Quarta.