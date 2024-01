Il Monza dilaga con Mota e Carboni, il Frosinone reagisce troppo tardi: la rimonta si ferma sul 2-3 Incredibile catena di emozioni allo Stirpe con il Monza che scappa 3-0 sul Frosinone grazie alle reti di Mota e Carboni e all’autorete di Soulè. Poi, il tentativo estremo di recuperare il passivo, con i gol di Harroui e ancora Soulè, ma non c’è tempo e i brianzoli festeggiano una vittoria pesantissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Monza vince e convince almeno per 60 minuti, poi deve subire il ritorno del Frosinone che rabbiosamente tenta di scalare la montagna alzata dai gol di Dany Mota e Valentin Carboni. Complice anche una rocambolesca autorete di Soulè. Sullo 0-3 c' stata la generosa reazione degli uomini di Di Francesco che sono andati a segno prima con Harroui poi su rigore con Soulè. Ma non basta: finisce 3-2 per i brianzoli che festeggiano un successo importantissimo.

Sotto il maltempo che non cessa di smettere, il Frosinone si gioca col Monza la prima partita del 2024 provando a regalare ai tanti tifosi dello Stirpe l'emozione più grande di inizio anno. Ma a sorridere quasi subito sono invece i brianzoli che trovano la via della rete che spezza gli equilibri con Dany Mota assistito in area di rigore da Valentin Carboni. Un vantaggio che corrobora i giocatori di Palladino che continuano a fare il match, caratterizzato anche da una serie di alternanza del VAR: la moviola c'è e non c'è, per un problema tecnico che accompagnerà il match in quasi tutto il primo tempo.

Un primo tempo di timbro fortemente brianzolo perché la coppia Mota-Carboni si ripete al 45′ ad una manciata di secondi dal fischio dell'intervallo: questa volta a segnare è Carboni assistito dal compagno per il 2.0 clamoroso che spegne ogni buon proposito da parte del Frosinone e dei suoi tifosi. Così, anche nella ripresa la reazione stenta a manifestarsi con convinzione e ad approfittare è ancora il Monza che si ritrova su un clamoroso 3-0 esterno grazie alla sfortunata autorete di Soulè.

Match chiuso, almeno sulla carta ma è proprio quando il Monza sembra accontentarsi che il Frosinone riesce a rimettersi in modo incredibile in partita: a trovare il gol che spinge a sognare è Harroui, poi il rigore concesso per un fallo in area brianzola, con sul dischetto Soulè. Rete del 2-3 e gara riaperta con l'attaccante scuola Juventus che riscatta una serata del tutto opaca. Il finale è ovviamente un assolo da parte dei ciociari che spingono il Monza nella propria area di rigore. Arroccati in difesa i brianzoli finiscono col fiato corto e le idee confuse ma con tre punti che sono pesantissimi in classifica.