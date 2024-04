video suggerito

Torino e Frosinone non si fanno male: 0-0 e poche emozioni, ma a sorridere sono i ciociari Termina 0-0 il match tra Torino e Frosinone che non ha regalato grandi emozioni: punto d’oro per la formazione di Di Francesco che aggancia in classifica l’Udinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Termina 0-0 il match della 33ª giornata della Serie A 2023-2024 tra il Torino di Ivan Juric e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Un pareggio a reti inviolate arrivato al termine di una partita in cui la vigoria e i duelli fisici hanno avuto la meglio rispetto alle occasioni da gol. Uno 0-0 che, tra le due compagini, di certo fa sorridere più i ciociari che con questo punto restano sempre in zona retrocessione agganciando però l'Udinese a quota 28 punti. Un punto che invece serve ai granata solo per portarsi a tre le lunghezze di distanza dal Napoli che al momento occupa l'ultima posizione che dà l'accesso alla prossima edizione delle competizioni europee, nello specifico la Conference League.

Una gara, quella disputatasi allo Stadio Olimpico Grande Torino, che ha visto le due squadre annullarsi tatticamente a vicenda con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari. Qualche grande occasione creata difatti dal Frosinone che, per quel che riguarda la fase offensiva, si è affidato esclusivamente alle iniziative estemporanee del solito Soulè e a Cheddira nell'unica volta in cui Milinkovic-Savic è stato impegnato seriamente. Poca concretezza in attacco anche per gli uomini di Juric con Duvan Zapata che ha perso, anche sul piano fisico, il duello con Simone Romagnoli autore di una grande prestazione.

È stato un prodigioso intervento del centrale gialloblu infatti a disinnescare la più grande chance da gol creata dai padroni di casa quando mancavano pochi istanti al triplice fischio dell'arbitro con il centravanti colombiano che è andato alla conclusione da dentro l'area di rigore avendo davanti soltanto Turati e la porta vedendosi poi deviato il tiro a botta sicura da un intervento in scivolata proprio dall'esperto difensore del Frosinone.