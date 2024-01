Napoli-Salernitana dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Napoli-Salernitana è il derby campano in programma oggi, sabato 13 gennaio, alle ore 15 allo stadio Maradona e valido per la 20a giornata di Serie A. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli-Salernitana è il derby campano in programma oggi, sabato 13 gennaio, alle ore 15 allo stadio Maradona. La sfida tra la squadra allenata da Walter Mazzarri e quella di Filippo Inzaghi sarà decisiva per il percorso delle due squadre in campionato. Da un lato gli azzurri che arrivano a questa partita dopo aver perso 3-0 in casa del Torino ma reduci in precedenza da altri numerosi risultati non soddisfacenti che hanno visto i campioni d'Italia in carica scivolare all'ottavo posto. Dall'altra parte i granata che hanno perso con onore l'ultima sfida contro la Juventus all'Arechi ma che in precedenza avevano vinto a Verona 0-1 il match-salvezza contro gli scaligeri.

Mazzarri nelle formazioni che potrebbero scendere in campo questo pomeriggio dovrebbe affidarsi al Cholito Simeone in attacco dal primo minuto mentre Inzaghi ha una squadra falcidiata da infortuni, squalifiche e giocatori in Coppa d'Africa. Senza Maggiore, Dia, Lassana Coulibaly e Cabral, il tecnico piacentino si potrebbe affidare subito a Pierozzi a destra arrivato dalla Fiorentina per sostituire Mazzocchi finito proprio al Napoli ma squalificato dopo l'espulsione flash di Torino. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Napoli-Salernitana

Quando si gioca: sabato 13 gennaio 2023

Orario: 15:00

Dove si gioca: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 20ª giornata

Dove vedere Napoli-Salernitana in TV su Sky o DAZN

Napoli-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. A tutti gli abbonati basterà accedere all'app scaricabile su smart tv di ultima generazione per potersi godere lo spettacolo del derby del Maradona. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky, inoltre, potranno vedere Napoli-Salernitana in diretta tv sul canale 214 di Sky ‘Zona DAZN'. I telecronisti DAZN di Napoli-Salernitana saranno Riccardo Mancini con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Napoli-Salernitana, dove vederla in streaming

Il derby campano tra Napoli e Salernitana sarà inoltre disponibile anche in streaming sempre attraverso l'app di DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app sui propri dispositivi mobili come smartphone e tablet e accedere all'evento inserendo le proprie credenziali oppure collegarsi al sito con computer o notebook.

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana

Mazzarri nel suo Napoli potrebbe affidarsi a Simeone dal primo minuto in attacco lasciando Raspadori inizialmente in panchina. Ai fianchi dell'argentino Politano e Kvaratskhelia con Cajuste, Lobotka e Zielinski. Davanti a Gollini in porta difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

In casa Salernitana invece l'emergenza formazione è evidente e dal mercato è arrivato il solo Pierozzi. Pippo Inzaghi nel 3-4-2-1 iniziale spazio nuovamente a Ochoa in porta con Daniliuc, Fazio e Gyomber in difesa. Corsie esterne occupate a destra da Sambia e a sinistra da Bradaric con Martegani e Legowski in mediana. Davanti Tchaouna e Candreva con Simy.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi.