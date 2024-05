video suggerito

Napoli-Bologna dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli ospita il Bologna nella penultima gara casalinga della stagione: fischio d'inizio alle ore 18.00 allo stadio Maradona con diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Calzona e Thiago Motta.

A cura di Vito Lamorte

Napoli-Bologna è il secondo anticipo valido per la 36a giornata della Serie A 2023/2024. Si gioca oggi, sabato 11 maggio 2024, con fischio d'inizio alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo il pareggio contro l'Udinese, gli azzurri sono saliti all'ottavo posto con 51 punti dopo 35 giornate ma la squadra di Calzona non sembra nemmeno avere le motivazioni per andare a cercare un altro posto in zona UEFA. Motivazioni azzerate e gruppo ormai sgretolato fanno pensare che la stagione sia ormai chiusa da un bel pezzo. Al Maradona arrivano gli emiliani di Thiago Motta, che sono vicinissimi alla conquista di una storica qualificazione alla Champions League dopo un torneo sorprendente: il Bologna viene da due pareggi consecutivi, Torino e Udinese, e nell'ultimo periodo ha perso un po' la freschezza che l'aveva contraddistinto per tutto il torneo ma ora i rossoblù vogliono blindare il terzo posto e festeggiare un traguardo storico.

La partita d'andata si concluse con pareggio per 0-0, un rigore sbagliato da Osimhen e la polemica dello stesso attaccante nigeriano con Rudi Garcia per la sostituzione.

Partita: Napoli-Bologna

Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Quando: sabato 11 maggio 2024

Orario: 18.00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 36ª giornata, Serie A

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv

Napoli-Bologna sarà visibile in diretta TV in esclusiva su DAZN. Si potrà assistere all'incontro utilizzando la app su una smartv tv oppure adattando la televisione con dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno assistere al match su Zona Dazn (canale 214).

Napoli-Bologna, dove vederla in diretta streaming

La gara del Maradona tra gli azzurri di Calzone e i rossoblù di Motta si potrà vedere anche in diretta streaming sempre su DAZN collegandosi al sito da pc o sfruttare la app attraverso dispositivi mobile. Non è prevista alcuna diretta su Sky Go, poiché la partita non rientra nel pacchetto di quelle in co-esclusiva con Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Calzona dovrebbe riproporre Lindstrom a sinistra nel tridente e Cajuste in mezzo al campo con Anguissa e Lobotka. Thiago Motta con il trio formato da Ndoye, El Azzouzi e Saelemaekers sulla trequarti a supporto del riferimento offensivo Zirkzee.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. Allenatore: Calzona.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.