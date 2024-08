video suggerito

Serie A, le partite di oggi in tv: dove vedere Verona-Napoli e Cagliari-Roma in diretta e streaming Le partite di oggi, domenica 18 agosto, della prima giornata di Serie A trasmesse in diretta tv su Dazn, Sky e NOW: alle 18:30 si giocano Verona-Napoli e Bologna-Udinese, alle 20:45 Cagliari-Roma e Lazio-Venezia.

A cura di Marco Beltrami

Il programma della domenica della 1a giornata di Serie A prevede 4 partite. Alle 18:30 esordio per il nuovo Napoli di Antonio Conte sul campo del Verona di Zanetti. In contemporanea si giocherà Bologna-Udinese. In serata poi alle 20:45 toccherà alle due romane: se la Roma di De Rossi farà il suo esordio a Cagliari, la Lazio di Baroni giocherà tra le mura amiche contro il Venezia. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming dei match.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Verona-Napoli e Bologna-Udinese sono le partite che aprono la domenica della prima giornata di campionato in orario alle 18:30. In serata poi sarà il turno di Cagliari-Roma e Lazio-Venezia

18:30 – Verona-Napoli (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251)

18:30 – Bologna-Udinese (Dazn e Dazn 1 – Canale 214 Sky)

20:45 – Cagliari-Roma (Dazn e Dazn 1 – Canale 214 Sky)

20:45 – Lazio-Venezia (Dazn e Dazn 2 – canale 215 Sky)

Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming

La partita tra il Verona e il Napoli in programma in orario alle 18:30 si potrà vedere in TV su DAZN, con la possibilità di seguire il confronto anche su Sky. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, oltre a Sky Sport 251. Per quanto lo streaming la partita tra la formazione di Zanetti e quella di Conte si potrà vedere sia su DAZN che su Sky Go, grazie ad una connessione internet stabile.

Cagliari-Roma su DAZN, dove vederla in TV

Cagliari-Roma si potrà vedere in TV su DAZN, in esclusiva sul canale DAZN e DAZN 1. Gli abbonati in possesso di smart tv potranno connettersi all'app della piattaforma streaming, mentre gli utenti che hanno televisori tradizionali potranno ricorrere a dispositivi appositi. Possibile anche seguire il match sul canale 214 di Sky, per chi ha attivato l'apposito abbonamento. Per lo streaming diretta solo su DAZN

Lazio-Venezia in diretta TV e streaming

La partita tra Lazio e Venezia si potrà vedere in TV su DAZN e DAZN 2. Il match sarà disponibile anche su Sky sul canale 215 per chi ha attivato l'apposita opzione. Per quanto riguarda lo streaming, Lazio-Venezia si potrà vedere in esclusiva sulla piattaforma streaming.