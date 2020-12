Finisce in parità il primo anticipo della 13esima giornata. Fiorentina e Verona al Franchi fanno 1-1. Nel primo tempo i gol, entrambi segnati su calcio di rigore. Prima c'è la firma del portoghese Veloso e poi del serbo Vlahovic, che ha dato così materialmente il secondo punto consecutivo ai viola, che restano sempre nei bassi fondi della Serie A.

Gol su rigore nel primo tempo

La partita è come la si aspettava. Con i viola che provano a segnare e il Verona che allineato e coperto cerca di colpire in contropiede. Juric e i suoi festeggiano ben presto l'1-0, prodotto da un rigore molto contestato. Il fallo di Barreca su Salcedo c'è, ma nonostante il VAR non sembra comunque nettissimo. Veloso è implacabile dagli undici metri e batte Dragowski. Il vantaggio dura poco. Perché la Fiorentina trova l'1-1 al 18′, sempre su calcio di rigore. Vlahovic viene steso in area e soprattutto trasforma dal dischetto. Secondo gol consecutivo, sempre dagli undici metri, per il serbo che con Prandelli sta ritrovando un minimo di continuità.

La Fiorentina si impegna ma non punge, male Ribery

Nella ripresa la Fiorentina, che è stata accompagnata dai tifosi allo stadio, ci prova ma non riesce a trovare sbocchi. Si impegna tanto Ribery che a volte dà però la sensazione di girare a vuoto. Castrovilli, determinante in occasione del rigore, scompare. Prandelli manda in campo Callejon e cambia gli esterni di centrocampo e passa a un più offensivo 3-4-3. I viola continuano il forcing fino alla fine, ci provano incostantemente ma l'impegno non viene ripagato. Gli agognati tre punti non arrivano, anche se Prandelli riesce a muovere la classifica. Il Verona si riscatta dopo il ko interno con la Sampdoria.