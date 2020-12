La Fiorentina sta attraversando un periodo molto difficile. I viola sono quartultimi in classifica, hanno vinto solo due partite in questo campionato e hanno bisogno di punti. Il tecnico Prandelli con il suo fare cerca di tenere calmo l'ambiente, mentre il presidente Commisso ha ringraziato i tifosi che sono sempre vicini alla squadra. E i supporter viola ancora una volta hanno mostrato il loro tifo sincero e autentico per la loro squadra e lo hanno fatto in modo costruttivo. I tifosi della Fiorentina hanno accompagnato la squadra dalla sede dell'albergo in cui hanno dormito i viola fino allo stadio. Giocatori, allenatore e staff scortati letteralmente prima della partita con il Verona, avversario solitamente molto ostico.

La lettera di Commisso ai tifosi della Fiorentina

Il cuore pulsante della tifoseria viola sta cercando in ogni modo di sostenere la squadra. I tifosi prima della partita interna con il Sassuolo hanno fatto esplodere dei fuochi d'artificio, all'esterno della Curva Fiesole. Il presidente Commisso dagli Stati Uniti li ha ringraziati scrivendo una lettera molto bella, che è stata pubblicata sul sito ufficiale della Fiorentina: