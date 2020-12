Un turno di Serie A ricco di pareggi, addirittura sette in nove partite. Hanno vinto solo l'Inter sul Napoli (1-0 di rigore gol di Lukaku) e la Sampdoria di Ranieri a Verona. Pari, oltre che in Juventus-Atalanta 1-1 e Genoa-Milan 2-2, pure al Tardini dove Parma-Cagliari è finita 0-0, in Fiorentina-Sassuolo (1-1) e Spezia-Bologna 2-2.

Fiorentina-Sassuolo 1-1

Bella partita al ‘Franchi' dove il Sassuolo passa subito in vantaggio con un bel gol del centrocampista Traoré. Dopo il gol dei nero-verdi la Fiorentina attacca e riesce a trovare il pareggio grazie a un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo di Locatelli (che era stato già ammonito, era diffidato) e trasformato da Vlahovic. Nella ripresa entrambe le squadre hanno avuto tante chance, le occasioni migliori le ha avute la squadra di Prandelli. Da segnalare il ritorno in campo di Caputo.

Spezia-Bologna 2-2

Nzola si conferma su altissimi livelli. Questo ragazzo che in pochi conoscevano è forse la grande rivelazione della Serie A. Ha sfruttato due assist al bacio, uno di Gyasi e l'altro di Agudelo, e ha realizzato un gol per tempo. Le sue marcature però non hanno permesso ai liguri di battere il Bologna di Mihajlovic, che nella ripresa è riuscito a rimontare con il pari di Dominguez e il gol da oltre trenta metri di Barrow che ha visto il portiere fuori dai pali e con un pallonetto meraviglioso ha trovato il gol del pareggio. Barrow al 97′ ha un'occasione d'oro ma sbaglia un calcio di rigore.

Verona-Sampdoria 1-2

Il piccolo laboratorio di Juric ha riportato nei piani alti della Serie A il Verona che fa paura a tutti, ha pareggiato in casa della Juve ha vinto contro Lazio e Atalanta. Ma al Bentegodi i gialloblu sono stati sconfitti 2-1 dalla Sampdoria di Ranieri. Hanno segnato solo centrocampisti. Nel primo tempo gol di Ekdal, nella ripresa invece a segno Verre, ex dell'incontro, e di Zaccagni su calcio di rigore. La Sampdoria fa un bel balzo in avanti.