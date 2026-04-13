Ferreira sbaglia il rigore e segna di faccia sul rinvio dell’avversario: assurdo “gollonzo” in Paraguay

Un gol segnato nella sfida tra il Rubio Nu e l'Olimpia Asuncion, in Paraguay, è diventato virale sui social. Si tratta di una delle situazioni più curiose della stagione, destinata a rientrare di diritto tra i "gollonzi" per dirla alla Mai dire gol. Tutto è accaduto in occasione di un calcio di rigore, con le cose che hanno preso una piega inaspettata. Sebastian Ferreira, il calciatore scelto per la battuta, ha segnato in un modo a dir poco inaspettato rischiando anche di infortunarsi.

Ferreira sbaglia il rigore ma si riscatta involontariamente

Dopo un plateale fallo di mano in area, il direttore di gara ha concesso il penalty agli ospiti. Della battuta si è incaricato Ferreira sulla scia dell'entusiasmo per aver già segnato la rete dello 0-1. L'attaccante ha optato per la soluzione di potenza, ma non ha sorpreso il portiere del Rubio Nu che ha capito tutto parando la conclusione. Il rigorista non ha avuto nemmeno il tempo per disperarsi perché il pallone è finito sui piedi di un suo avversario.

Fernando Martinez spazza via il pallone ma regala il gol a Ferreira che non esulta

Fernando Martinez senza pensarci su due volte ha calciato di prima intenzione con l'obiettivo di spazzare via la sfera. Anche in questo caso tutto è andato malissimo perché con una carambola impazzita, il pallone è finito proprio sulla faccia di Ferreira che con una deviazione beffarda e ovviamente involontaria questa volta è riuscito a battere il portiere avversario. Mentre i calciatori del Rubio Nu e il povero Martinez sono apparsi disperati, festa grande per l'Olimpia.

Tremenda bordata per l'attaccante

Tutti sono corsi da Ferreira che però non ha esultato. In primis l'attaccante era ancora deluso per il rigore fallito e poi ha accusato il dolore per la violenta pallonata che l'ha colpito in volto. Paralizzato davanti alla sua panchina invece l'allenatore della formazione di casa, incredulo per quanto accaduto. Grazie a questo gol l'Olimpia ha di fatto chiuso i conti, con una vittoria preziosissima. Il video della scena ovviamente ha fatto il giro del mondo.