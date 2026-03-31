Bosnia-Italia LIVE, finale playoff Mondiali in diretta: formazioni e news, Kean e Retegui ancora in attacco

"Se il campo è brutto per noi, è brutto anche per loro. È da deboli cercare alibi. Per me il campo può andare, ciò che conta sono atteggiamento e attitudine". Questa frase di Gennaro Gattuso in conferenza chiarisce bene qual è lo spirito che si aspetta dalla sua Nazionale che questa sera si gioca tutto a Zenica contro la Bosnia. È la classica notte da all-in… o a va o la spacca. "Sì ma noi la testa non ce la siamo spaccata e non iniziamo adesso a metterci i punti", le parole dell'allenatore che ci tiene a precisare un altro concetto molto caldo. "Non c'è differenza tra Irlanda del Nord e Bosnia… è uscito quel video, è stato molto bravo a Dimarco a spiegare. Noi la rispettiamo e sappiamo che ci può fare male come noi possiamo fare male a loro. È una squadra vera".

Dall'altra parte della barricata c'è una ‘vecchia' conoscenza del calcio italiano, Edin Dzeko. "È un grande campione e un grande uomo, non sono sorpreso sinceramente dal fatto che abbia ridimensionato l'episodio del video e di Dimarco". Un messaggio agli italiani? "C'erano 10 milioni di spettatori per Italia-Irlanda del Nord, ora tocca a noi dare una gioia a questa gente. Chi gioca a calcio vive per notti così. Avvertiamo una grande responsabilità, devo guardare negli occhi i giocatori e trasmettere loro fiducia. Se non siamo belli va bene lo stesso. Ci serve mentalità e capacità di soffrire".