Bosnia-Italia LIVE, finale playoff Mondiali in diretta: formazioni e news, Kean e Retegui ancora in attacco

La diretta LIVE della finale dei playoff Bosnia–Italia per la qualificazione ai Mondiali 2026 dalle ore 20.45: gli Azzurri devono vincere per qualificarsi. Le ultime notizie in tempo reale. Gattuso è stato chiaro alla vigilia: "Il campo? Non voglio alibi che sono per i deboli". Il ct è deciso a confermare la formazione che ha battuto l'Irlanda del Nord, con Retegui e Kean in attacco. Azzurri attesi da un clima "molto caldo" nel catino dello stadio di Zenica. Le polemiche per l'esultanza di Dimarco (ne ha parlato anche Dzeko in conferenza) e le accuse di spionaggio dalla Bosnia hanno ‘incendiato' l'attesa per l'incontro. Diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Chi è Clement Turpin, l'arbitro di Bosnia-Italia
Clement Turpin è l'arbitro designato per la finale playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Il direttore di gara francese ha come assistenti Danos e Pages, lo spagnolo Sanchez quale quarto uomo, Brisard al VAR e Delajod all'AVARA. Il fischietto transalpino ha già diretto la Nazionale in altre cinque occasioni con un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte per gli Azzurri. Tra gli stop, quello più doloroso risale al 2022, quando a Palermo l'Italia Campione d'Europa venne battuta dalla Macedonia del Nord (1-) perdendo la Coppa del Mondo in Qatar.
Di seguito la lista dei precedenti Azzurri con Turpin:
- Italia-Israele 3-0, qualificazioni Mondiali 14/10/2025
- Inghilerra-Italia 3-1, qualificazione Europei 17/10/2023
- Italia-Macedonia del Nord 0-1, semifinale playoff mondiale 24/3/2022
- Italia-Polonia 2-0, Nations League 15/11/2020
- Italia-Uruguay 3-0, Amichevole 7/6/2017.
I convocati dell'Italia scelti da Gattuso per la finale playoff Mondiali
Gennaro Gattuso ha scelto i 23 calciatori per la finale dei playoff per andare ai Mondiali 2026 e i cinque sono Elia Caprile, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi, Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini. Rientra tra i convocati Andrea Cambiaso.
- PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
- DIFENSORI: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.
- CENTROCAMPISTI: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
- ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.
Bosnia-Italia si gioca allo stadio di Zenica, criticità e polemiche
Piccolo, circondato da palazzi, con capienza ridotta (a causa di una sanzione Fifa) e in condizioni strutturali non al top. È in questo contesto, nel catino dello Stadion Bilino Polje che gli Azzurri disputeranno la sfida decisiva per accedere alla Coppa del Mondo. Tra le insidie, oltre alla vicinanza del pubblico al campo (fattore sul quale puntano molto i bosniaci), anche un prato con erba alta (così da sfavorire il palleggio di calciatori più tecnici), un fondo pesante per la pioggia e spogliatoi che non sono certo quelli moderni e super accoglienti.
La storia del balcone in affitto (ma solo per scherzo)
A testimonianza della dimensione da impianto molto "caldo" al netto delle condizioni meteo c'è anche un altro dettaglio venuto alla ribalta nelle ultime ore: ovvero la storia dei balconi di un edificio adiacente al terreno di gioco. Il proprietario, per scherzo, lo ha messo in affitto al prezzo di 500 euro per assistere alla sfida da una posizione privilegiata. E ha ricevuto una serie di richieste da molte persone che lo hanno contatto. "Mi hanno offerto di tutto… anche del pellet per il riscaldamento e c'è chi s'è detto disposto a pagare duemila euro".
I precedenti tra Italia e Bosnia
Il bilancio dei precedenti è nettamente in favore della Nazionale italiana, che ha vinto la maggior parte dei confronti disputati nel corso degli anni. Nel girone di qualificazione a Euro 2020 gli Azzurri s'imposero prima a Torino (2-1) e poi a Zenica (3-0). Ancora risultati positivi, ma questa volta in Nations League: pareggio per 1-1 a Firenze e il successo esterno per 2-0. L'unica sconfitta dell'Italia contro i balcanici risale a una gara amichevole giocata a Sarajevo nel 1996 (finì 2-1 per la Bosnia).
Gattuso in conferenza: "È da deboli cercare alibi, ci servono mentalità e capacità di soffrire"
"Se il campo è brutto per noi, è brutto anche per loro. È da deboli cercare alibi. Per me il campo può andare, ciò che conta sono atteggiamento e attitudine". Questa frase di Gennaro Gattuso in conferenza chiarisce bene qual è lo spirito che si aspetta dalla sua Nazionale che questa sera si gioca tutto a Zenica contro la Bosnia. È la classica notte da all-in… o a va o la spacca. "Sì ma noi la testa non ce la siamo spaccata e non iniziamo adesso a metterci i punti", le parole dell'allenatore che ci tiene a precisare un altro concetto molto caldo. "Non c'è differenza tra Irlanda del Nord e Bosnia… è uscito quel video, è stato molto bravo a Dimarco a spiegare. Noi la rispettiamo e sappiamo che ci può fare male come noi possiamo fare male a loro. È una squadra vera".
Dall'altra parte della barricata c'è una ‘vecchia' conoscenza del calcio italiano, Edin Dzeko. "È un grande campione e un grande uomo, non sono sorpreso sinceramente dal fatto che abbia ridimensionato l'episodio del video e di Dimarco". Un messaggio agli italiani? "C'erano 10 milioni di spettatori per Italia-Irlanda del Nord, ora tocca a noi dare una gioia a questa gente. Chi gioca a calcio vive per notti così. Avvertiamo una grande responsabilità, devo guardare negli occhi i giocatori e trasmettere loro fiducia. Se non siamo belli va bene lo stesso. Ci serve mentalità e capacità di soffrire".
Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali
Gennaro Gattuso è orientato a schierare la stessa formazione che ha vinto la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord. Edin Dzek0, ex di Roma, Inter e Fiorentina, "spauracchio" degli Azzurri. Di seguito le probabili formazioni:
BOSNIA (3-5-1-1) Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Sergej Barbarez
ITALIA (3-5-2) Donnarumma; G. Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Moise Kean. Ct: Gennaro Gattuso.
Dove vedere Bosnia-Italia oggi in TV e streaming
Bosnia-Italia è visibile in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti su Rai 1. Si può seguire la partita anche in diretta streaming e senza costi aggiuntivi su Rai Play. Telecronaca condotta da Alberto Rimedio e Daniele Adani. La finale dei playoff non va in onda in diretta anche su Sky: il network satellitare la trasmetterà solo in differita e intorno alla mezzanotte su Sky Sport Calcio (canale numero 202).