In meno di venti minuti l'arbitro Fourneau, che divenne noto per la direzione di Crotone-Juventus (annullò due gol alla Juventus e decretò l'espulsione di Federico Chiesa) ha assegnato due calci di rigore nella partita tra Fiorentina e Verona. Uno per parte. Sul primo ci sono molti dubbi, nonostante l'azione sia stata rivista al VAR.

Il fallo da rigore di Barreca su Salcedo

Dopo pochissimi minuti la squadra di Juric si procura un calcio di rigore. Salcedo viene steso in area, per Forneau non ci sono dubbi. Il fallo di Barreca è da rigore. I calciatori della Fiorentina protestano e chiedono di rivedere le immagini al VAR. I dubbi persistono, il contatto c'è, ma è lieve, anche se l'incrocio di gambe lascia pensare a un fallo del terzino ex Torino e Monaco. Dal dischetto si presenta Veloso che dagli undici metri è quasi infallibile. Il portoghese non lascia scampo a Dragowski, 1-0 e Verona in vantaggio ma con tanti dubbi per il rigore assegnato.

Fallo su Vlahovic, rigore per la Fiorentina

La Fiorentina il pareggio lo trova subito e sempre dal dischetto. Forneau vede un fallo su Vlahovic. Questa volta i dubbi sono pochi. Il contatto è netto, il giocatore serbo viene abbattuto dal difensore Davidowicz che lo stende con un calcione. L'attaccante classe 2000 che era stato imbeccato dal numero 10 viola Castrovilli si presenta dagli undici metri ed è impeccabile. Vlahovic fa il bis, secondo gol su calcio di rigore (terzo in assoluto in questa Serie A) consecutivo dopo quello al Sassuolo di mercoledì scorso, anche quello curiosamente fissò il punteggio sull'1-1, che è stato anche il risultato finale di quella sfida.