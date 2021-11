Serie A, i risultati di oggi e la classifica aggiornata: l’Inter accorcia, battuto il Napoli Ecco la classifica aggiornata di Serie A e i risultati delle partite di oggi con i marcatori: l’Inter batte il Napoli per 3-2 e si porta a -5 dal primo posto.

A cura di Redazione Sport

I risultati di oggi dopo le partite della 13^ giornata di Serie A e la classifica aggiornata: Prima sconfitta in campionato per il Napoli che perde a San Siro contro l'Inter per 3-2. Gli azzurri di Spalletti non approfittano della sconfitta del Milan per 4-3 in casa della Fiorentina nell'anticipo di ieri che avrebbe potuto regalare alla squadra partenopea il primato in solitaria.

3 punti fondamentali per l'Inter che si porta a 28 punti, -5 dal Milan e dal Napoli ferme a 32 e a +3 dall'Atalanta.

Nelle partite delle 15 pareggio tra Sassuolo e Cagliari mentre la Salernitana crolla in casa contro la Sampdoria (0-2): i granata restano ultimi in classifica insieme al Cagliari. Vittoria del Venezia che batte il Bologna al Dall'Ara.

Gli anticipi del sabato, invece, hanno visto la vittoria della Juventus sulla Lazio grazie a due calci di rigore finalizzati entrambi da Bonucci. I bianconeri riescono così ad agganciare sia la Fiorentina che i biancocelesti a 21 punti. Occhi puntati sul match di stasera tra la Roma e il Genoa.

Serie A, i risultati di oggi

Ecco i risultati delle partite di oggi per la 13^ giornata di Serie A:

Atalanta-Spezia 5-2 (11′, 91′ Nzola, 18′, 41′ Pasalic, 38′ rig. Zapata, 83′ Muriel, 89′ Malinovskyi)

Lazio-Juventus 0-2 (23′ rig., 83′ rig. Bonucci)

Fiorentina-Milan 4-3 (14′ Duncan, 45’+1 Saponara, 60′, 85′ Vlahovic, 62′, 67′ Ibrahimovic, 96′ aut. Venuti)

Sassuolo-Cagliari 2-2 (36′ Scamacca, 40′ Keita, 51′ Berardi, 56′ Joao Pedro)

Bologna-Venezia 0-1 (61′ Okereke)

Salernitana-Sampdoria 0-2 (40′ Di Tacchio aut., 43′ Candreva)

Inter-Napoli 3-2 (17′ Zielinski, 25′ Calhanoglu (R), 44′ Perisic, 61′ Martinez, 78′ Mertens)

Genoa-Roma ore 20.45

Hellas Verona-Empoli domani ore 18.30

Torino-Udinese domani ore 20.45

La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite di oggi

Napoli 32

Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Lazio 21

Juventus 21

Fiorentina 21

Roma 19*

Bologna 18

Verona 16*

Empoli 16*

Sassuolo 15

Venezia 15

Torino 14*

Udinese 14

Sampdoria 12

Spezia 11

Genoa 9

Salernitana 7

Cagliari 7

*una partita in meno