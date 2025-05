video suggerito

Serie A, dove vedere Milan-Monza e Bologna-Genoa oggi in TV su DAZN e Sky: gli orari della partite La Serie A torna in campo oggi, sabato 24 maggio, dopo la festa Scudetto di venerdì. Il programma della Lega Serie A prevede la disputa di sole due sfide nella giornata odierna con Milan-Monza e Bologna-Genoa. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie A torna in campo oggi, sabato 24 maggio, dopo la festa Scudetto di ieri a seguito delle partite giocata in contemporanea da Napoli e Inter. Il programma della Lega Serie A prevede la disputa di sole due sfide nella giornata odierna con Milan-Monza e Bologna-Genoa pronte per darsi battaglia nell'ultima uscita ufficiale della stagione 2024/2025. Sarà l'occasione per i rossoneri di salutare i propri tifosi nonostante un'annata del tutto da dimenticare che ha visto la squadra di Sergio Conceicao finire fuori dalle coppe dopo il ko in finale di Coppa Italia.

Dall'altra parte il Monza di Galliani che curiosamente saluterà la Serie A dopo essere retrocesso in B con qualche giornata d'anticipo proprio a San Siro contro quel Milan che un tempo fu di Silvio Berlusconi e che ha poi contribuito a portare i brianzoli in massima serie. Al Dall'Ara Bologna-Genoa invece non inciderà sulla corsa alle coppe degli emiliani già qualificati alla prossima Europa League in virtù del successo in Coppa Italia: i rossoblù non possono più andare in Champions anche se vincessero contro un Genoa già ampiamente salvo da diverse giornate.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Il programma delle partite di oggi in Serie A si apre alle ore 18 con Milan-Monza. Alle 20:45, il Bologna giocherà in casa contro il Genoa concludendo così il mini calendario del sabato. Ecco gli orari dei match, e dove si potranno vedere in tv:

15:00 – Milan-Monza (DAZN)

18:00 – Bologna-Genoa (DAZN)

Dove vedere Milan-Monza in diretta streaming

Milan-Monza sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati potranno assistere all'ultima sfida di campionati di rossoneri e brianzoli direttamente attraverso l'app di DAZN presente su smart tv accedendo con le proprie credenziali per poi sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Partita trasmessa inoltre anche in diretta streaming sfruttando sempre l'app scaricabile su dispositivi mobili come smartphone, tablet o tramite pc collegandosi al sito ufficiale di DAZN. Telecronaca del match affidata a Dario Mastroianni e Dario Marcolin.

Bologna-Genoa dove vederla in diretta TV: gli orari

Anche Bologna-Genoa sarà trasmessa in diretta tv e streaming solo sull'app di DAZN. Tramite app su smart tv o dispositivi mobili come smartphone, tablet o sito ufficiale di DAZN, la partita sarà chiaramente riservata ai soli abbonati. In questo caso la telecronaca del match sarà affidata a Luca Farina e Alessandro Budel.