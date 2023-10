Sergio Ramos mette le mani in faccia a Rudiger: lite furiosa in Siviglia-Real Madrid Durante la partita della Liga tra Siviglia e Real Madrid c’è stato un momento di alta tensione tra i difensori Sergio Ramos e Toni Rudiger, con il primo che ha messo le mani sul volto al tedesco.

A cura di Alessio Morra

Siviglia-Real Madrid è il match più atteso del weekend della Liga spagnola. Un incontro che ha visto protagoniste la capolista e una delle squadre più ostiche del campionato, nonché regina dell'Europa League, e che si è presentata con un nuovo allenatore. Il risultato finale è stato di parità. Un punto che può andare bene, per motivi diversi, a entrambe le squadre, ma che ha visto come evento principale la rissa tra Sergio Ramos e Toni Rudiger.

L'ex c.t. dell'Uruguay Diego Alonso, che è subentrato a Mendilibar, è riuscito a fermare la corazzata di Carlo Ancelotti. Il risultato finale è stato di 1-1. Un autogol di Alaba ha permesso al Siviglia di passare in vantaggio, poi nel finale è arrivato il pari di Carvajal. Il Siviglia sale così a quota 9 punti, il Real vola a 25. Ancelotti ha un vantaggio di tre punti sul Girona e Atletico Madrid, quattro sul Barcellona che hanno giocato tutte e tre una partita in meno.

Gli occhi di tutti erano puntati soprattutto su Sergio Ramos. Perché Siviglia-Real Madrid è la sua partita. Ramos ha iniziato la carriera con la squadra della sua città prima di passare al Real nel 2005 e con i blancos da grandissimo protagonista ha disputato 16 campionati, vincendo praticamente l'impossibile. Contro il Real, Ramos ha disputato una partita di altissimo livello, ha dimostrato di essere ancora in grande forma ed ha pure litigato in modo clamoroso con il tedesco Rudiger.

Era il 41′ del primo tempo quando i due sono venuti a contatto. Si stavano controllando e sono arrivati velocemente al corpo a corpo. Rudiger sfruttando il suo fisico (e la sua età) ha cercato di prevalere cercando di allontanare l'avversario con il gomito e gli ha rifilato una spallata. Poi gli ha sorriso in modo beffardo. Ramos non poteva stare a guardare e a quell'affronto ha risposto prendendolo per le guance e spingendolo via. L'ex di Chelsea e Roma sembrava pronto a continuare, ma i tra i due litiganti si è frapposto Vinicius, l'attaccante brasiliano che li conosce bene ha evitato che dalle parole si passasse a ulteriori fatti.