Sergio Ramos è un caso: sempre infortunato, il Psg pensa anche alla cessione per gennaio Le condizioni sempre precarie di Sergio Ramos potrebbero spingere il Paris Saint Germain a rivedere le proprie strategie di mercato già a gennaio. L’ex Real Madrid, arrivato in estate a parametro zero, non è mai sceso in campo, nemmeno in amichevole, per un problema al polpaccio e il suo debutto è stato ancora una volta rinviato.

A cura di Alessio Pediglieri

Sergio Ramos è diventato un caso all'interno del Paris Saint Germain. L'ex centrale difensivo del Real Madrid, sbarcato quest'estate a parametro zero sotto la Torre Eiffel, non ha ancora fatto il suo debutto con la maglia dei parigini e non si sa quando potrà scendere in campo con certezza. Un problema che ha messo in dubbio la sua permanenza, con lo staff medico che ne sta valutando il recupero e l'integrità fisica. In prospettiva, si vocifera già di uno scambio per gennaio, con il Psg che tornerebbe a puntare su Martial dello United.

Nulla di certo, ma sicuramente l'attuale problema al soleo rischia di compromettere ancor prima di iniziare l'avventura di Sergio Ramos in Ligue 1 con la maglia del Paris Saint Germain. "El Nacional" ha riportato un'indiscrezione di mercato secondo la quale parte della dirigenza parigina starebbe valutando un cambio di rotta già per la sessione di mercato invernale, in cui il nome di Sergio Ramos potrebbe rientrare. L'ipotesi è per uno scambio con un giocatore da sempre gradito a Parigi, Anthony Martial che a Manchester – sponda United – non ha trovato ancora spazio sufficiente, giocando solamente scampoli di partite.

Nonostante i medici del Psg ritengano che Sergio Ramos possa recuperare un altissimo livello agonistico, sempre se non ricadrà nel problema che lo affligge da tempo al polpaccio, una parte della dirigenza del PSG riterrebbe che l'ideale sarebbe non scherzare con il fuoco e cercare una via d'uscita già nella prossima sessione di mercato. Il 35enne centrale ex Real era arrivato a Parigi come primo acquisto del nuovo corso del club, a parametro zero ma con uno stipendio da favola: 15 milioni netti a stagione fino al 2023. Il punto è che, al momento, non è mai sceso in campo, nemmeno per disputare una amichevole.

Il problema muscolare non è una novità per Sergio Ramos. Già negli ultimi mesi al Real Madrid ne aveva sofferto, saltando diverse partite con i Blancos, poi il trasferimento al Psg e la costante rieducazione verso il recupero. Che però stenta ad arrivare, rimandato di settimana in settimana con comunicati da parte della società francese che ultimamente ha parlato di "una preparazione individuale" che continuerà ancora per riadattare la gamba ai carichi di lavoro. Una situazione che sta diventando insostenibile e che sta allarmando il club e infastidendo i tifosi.