Conceiçao infastidito prima di Como-Milan: “Non mi piace fare queste interviste, scusa ma è così” Sergio Conceiçao ha espresso tutto il suo fastidio nel dover fare un’intervista pochi minuti prima di Como-Milan: “Sinceramente non mi piacciono queste interviste mezz’ora prima della partita, scusatemi ma è così”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Sergio Conceiçao ha espresso tutto il suo fastidio ai microfoni di DAZN poco prima della sfida del Milan contro il Como, valida per il recupero del 19° turno della Serie A 2024-205: “La partita con il Cagliari è passata, dobbiamo giocare adesso e sono concentrato. Sinceramente non mi piacciono queste interviste mezz’ora prima della partita, scusatemi ma è così”.

L'allenatore portoghese dei rossoneri ha voluto sottolineare la sua reticenza nel dover fare interviste poco prima delle partite: si tratta di un sentimento che non appartiene solo all'ex tecnico del Porto ma abbiamo imparato a conoscere l'ex calciatore di Lazio, Inter e Parma per la sua sincerità e il suo modo diretto di comunicare.

Sergio Conceiçao è alla ricerca della prima vittoria in campionato con la sua nuova squadra dopo il pareggio interno col Cagliari di pochi giorni fa: il trionfo in Supercoppa Italiana, con le vittorie pesanti ai danni di Juventus e Inter; aveva creato grandi aspettative sul prosieguo della stagione del Diavolo ma l'ennesima frenata ha riportato tutti con i piedi per terra. Ora l'allenatore portoghese vuole rialzare la testa anche in Serie A perché è consapevole dell'importanza di rientrare tra le prime quattro in classifica quanto prima.

Sergio Conceiçao infastidito dall'intervista prima di Como-Milan

Sergio Conceiçao ha parlato anche dell'importanza di Ismael Bennacer nella sua idea di gioco del Milan: "Bennacer e un mediano nel mezzo importanti per il mio calcio? Per me sì perché giocano. Ho pensato ad un piano e Bennacer fa parte di questo piano".

L'allenatore del Diavolo ha risposto anche ad una domanda sulle possibilità di giocare con due punte ‘vere': "L’utilizzo delle due punte? Mi sono passate tante cose per la testa, ma la squadra è la cosa più importante. È un qualcosa che potremmo fare in futuro vediamo. Vedremo anche nel corso della gestione della gara".