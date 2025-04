video suggerito

Segundo Castillo fa uno stop al volo favoloso in smoking rosa: ormai è un idolo di calcio e stile

A cura di Vito Lamorte

Segundo Castillo è diventato un personaggio famoso da qualche mese per il suo look. L'allenatore del Barcelona SC, in occasione della partita contro il River Plate, si è presentato con uno smoking rosa che ha sorpreso tanti mentre altri hanno già imparato a conoscerlo da tempo. Il tecnico ecuadoriano si è messo in mostra anche per un stop al volo fantastico sul rilancio sbagliato del suo portiere che è diventato virale sui social grazie all'account di X della CONMEBOL Libertadores.

Il Barcelona di Guayaquil è uscito indenne dalla sfida contro i più quotati avversari del River Plate di Gallardo, portando a casa un pari per 0-0 che tiene al primo posto del gruppo B del torneo gli ecuadoriani a pari merito proprio con gli argentini.

Segundo Castillo fa uno stop al volo favoloso in smoking rosa

Il portiere del Barcelona SC, José Contreras, ha effettuato un rilancio sbagliato e Segundo Castillo ha effettuato uno stop al volo favoloso in smoking rosa, indicando al suo calciatore il modo in cui avrebbe dovuto riprendere il gioco correttamente e non con quel lancio sbilenco.

Il tecnico della squadra in cui milita l'ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo si è fatto notare fin dal suo ingresso nel leggendario contesto del Monumental di Buenos Aires per il suo smoking rosa e per il papillon abbinato. Non è la prima volta che Castillo stupisce tutti con i suoi oufit ma l'ex calciatore ha sempre amato un abbigliamento curato e non troppo sportivo in panchina.

Chi è Segundo Castillo, allenatore di calcio e maestro di stile

Nonostante viene riconosciuto, soprattutto sui social, per il suo abbigliamento, Segundo Castillo è stato un calciatore importante a livello nazionale e internazionale: l'ex centrocampista ha fatto parte della spedizione ecuadoriana ai Mondiali del 2006 in Germania e, oltre ad aver vinto due titoli nazionali con il Club Deportivo El Nacional, si è fatto conoscere anche in Europa per le sue esperienze all'Everton e al Wolverhamtpon, in Inghilterra; e con la Stella Rossa, in Serbia.