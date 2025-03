Chi è Segundo Castillo, l’allenatore che si è presentato in campo con lo smoking: perché lo ha fatto

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Nell'ultima tornata di match della terza fase della Copa Libertadores gli ecuadoriani del Barcelona SC non si sono distinti soltanto per la netta vittoria per 3-0 sui brasiliani del Corinthians, ma anche per l'inconsueto look con cui il suo allenatore, l'ex calciatore Segundo Castillo, si è presentato in panchina per guidare la squadra durante il match allo stadio Banco Pichincha di Guayaquil.

Il tecnico 42enne ha infatti sfoggiato un vestito molto elegante che lo ha fatto diventare subito virale in tutto il mondo. Il classe '82 è difatti sceso sul terreno di gioco con una giacca da smoking bianca con bavero nero, abbinata ad un gilet dello stesso colore, con sotto una camicia bianca da cerimonia e papillon nero al collo coordinato con il pantalone e le scarpe lucide.

Un look decisamente inusuale per un allenatore su un campo di calcio che lo ha reso immediatamente famoso in tutto il mondo dato che le immagini che lo immortalano mentre, vestito di tutto punto, si agita e sbraita davanti alla panchina per dare indicazioni ai suoi calciatori o protestare per le decisioni prese dall'arbitro sono subito diventate virali sui social network.

Inevitabile che in molti si siano chiesti il perché di questa scelta inconsueta. Una domanda che ha la sua risposta nella personalità di Segundo Castillo: seppur finora non si era mai spinto fino allo smoking, l'allenatore del Barcelona SC ha sempre dimostrato di tenere molto al suo look presentandosi sempre in panchina con un abbigliamento curato e "poco sportivo".

Sebbene il calcio sia definito dal talento in campo, nell'era digitale anche l'immagine dei protagonisti è fondamentale e Castillo sembra aver perfettamente compreso che per gli allenatori il modo in cui si presentano in panchina può valere molto più di mille parole, tanto da aver trasformato il suo stile in un marchio personale.