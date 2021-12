“Se lo dici di nuovo lascio lo studio”: Van der Vaart opinionista è ingestibile in TV L’ex stella di Ajax, Real Madrid, Amburgo, Tottenham, Betis Rafa Van der Vaart si è rivelato ancora una volta ingestibile nella nuova veste di opinionista TV.

A cura di Marco Beltrami

Quando calcava i campi di calcio, Rafa Van der Vaart ha fatto della tecnica e della duttilità i suoi punti di forza. L'ex di Ajax, Real Madrid, Amburgo, Tottenham, Betis nella sua nuova vita da commentatore televisivo ha dimostrato di essere capace anche di interventi molto più "duri". Le sue dichiarazioni spesso senza filtri su colleghi hanno fatto il giro del mondo, scatenando anche in molti casi l'ilarità dei tifosi. Tutt'altro stato d'animo invece per i destinatari dei suoi strali.

L'ex stella oranje vice campione del mondo a Sudafrica 2010 ha commentato anche per ZS Voetbal l'ultima tornata di gare di Champions League. Anche in questa occasione Van der Vaart ha dimostrato di avere le idee molto chiare. In primis l'opinionista TV, che dopo il pallone si è dato anche alle freccette con risultati molto positivi, si è soffermato sulla sfida tra lo Zenit e il Chelsea, finita a sorpresa 3-3 per la gioia della Juventus che è riuscita così a qualificarsi agli ottavi come prima, con la possibilità di giovare di un sorteggio almeno sulla carta con meno rischi.

Stuzzicato sulla prova di Werner che si è risollevato, segnando due gol e fornendo un assist a Lukaku, Van der Vaart si è letteralmente indignato quando il padrone di casa ha tirato un ballo proprio un paragone tra il tedesco ed un ex compagno dell'olandese: "2 gol e 1 assist di Werner. Il secondo gol sembrava in stile Van Persie". A quel punto la reazione di Rafa è stata perentoria: "Se confronti ancora una volta Werner con Van Persie, me ne vado adesso".

Tra il serio e il faceto, Van der Vaart come accaduto in passato in occasione di giudizi durissimi su Maguire ("Penso che dica alla moglie ‘Sono così di m***a a giocare a calcio, ma guadagno così tanto. Credono davvero che io sia bravo'") o sulla Spagna e il suo modo di giocare definito "orribile", si è dimostrato letteralmente ingestibile. Nel mirino dell'olandese anche il portiere del Barcellona Ter Stegen protagonista di un brutto errore sul tiro dalla distanza di Sané: "Cosa stiamo vedendo qui? Un portiere che decide di non usare le sue mani". Insomma Van der Vaart non si sta facendo molti amici nel mondo del pallone.