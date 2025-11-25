Scott McTominay il perfezionista: “Devo migliorare e il Napoli deve fare più gol”

Scott McTominay ha deciso Napoli-Qarabag. L’incontro è terminato 2-0, lo scozzese ha realizzato una doppietta ma dopo la partita non si è esaltato, ma anzi ha detto di dover migliorare.

Il Napoli è riuscito a scacciare la crisi. Due vittorie consecutive. Dopo l'Atalanta, i partenopei in casa hanno vinto anche contro il Qarabag. Tre punti pesanti per la fase a campionato della Champions League. La partita con gli azeri è stata decisa da McTominay, che una doppietta l'aveva già segnata, contro il PSV ma in una serata nefasta. Lo scozzese, che ha la mentalità del campione, dopo il match non si è esaltato più di tanto e ha analizzato quasi più gli errori che la vittoria e i suoi gol.

"Dobbiamo fare più gol"

Prima di lasciare il campo, Mc ha rilasciato un'intervista a Sky nella quale ha analizzato la partita con il Qarabag: "I primi venti minuti per me sono stati difficili. In generale ci sono stati troppi errori da parte nostra, può succedere quando giochiamo partite ravvicinate". Poi ha fatto i complimenti alla squadra per i tre punti e ha mandato un messaggio ai suoi compagni quando ha detto: "Dobbiamo fare più gol".

Scott McTominay ha realizzato una doppietta in Napoli–Qarabag.

"Devo cercare di migliorare"

In effetti il Napoli crea tanto, ma fa sempre un po' di fatica a insaccare. McTominay vola comunque basso perché non si dà troppi meriti, nonostante la doppietta (e i quattro gol in Champions): "Io devo aiutare la squadra, l'allenatore mi chiede degli standard elevati, devo cercare di migliorare".

Poi ha ringraziato il pubblico: "che è qualcosa di eccezionale, qualcosa di iconico", che oggi ha omaggiato prima durante e dopo la partita Maradona, nel quinto anniversario della sua morte. E uno dei eredi McTominay ha messo la firma, non la mano, su questa partita che può avere un'importanza capitale nel percorso europeo del Napoli.