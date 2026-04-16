Kane smonta il cliché del centravanti dopo il trionfo sul Real: “Mi diverte aiutare i compagni nel gioco”

Harry Kane è stato uno dei protagonisti della pirotecnica vittoria del Bayern Monaco sul Real Madrid e ai microfoni di Prime Video ha smontato la retorica del centravanti che ‘deve fare solo gol’: un manifesto calcistico in una frase.

Harry Kane è stato uno dei protagonisti della pirotecnica vittoria del Bayern Monaco sul Real Madrid e del passaggio alle semifinali di Champions League. L'attaccante inglese ha partecipato al trionfo dell'Allianz Arena con un gol e con una prestazione da vero leader.

Oltre alla rete del momentaneo 2-2, il numero 9 dei bavaresi si è mosso da vero regista offensivo, soprattutto nel secondo tempo, per cercare di muovere più velocemente la palla e non dare troppi riferimenti a ridosso dell'area agli avversari. Proprio su questo tema, ovvero sul centravanti che arretra per contribuire al gioco, ha risposto ad una domanda ai microfoni di Prime Video: "Mi diverto ad aiutare i miei compagni nel gioco con i miei passaggi, inoltre allontanarmi mi aiuta a trovare spazio, a rendere più difficile marcarmi per gli avversari, da quando Kompany è qui è diventato più facile per me".

Con una sola frase Harry Kane ha smontato lo stereotipo del centravanti che ‘deve fare solo gol' e ha provato a dare la sua lettura sull'interpretazione di questo ruolo nel calcio del 2026. Un manifesto calcistico in poche parole. Si tratta di una vera e propria frecciata a chi, spesso e volentieri, nel nostro paese ci spiega che ‘gli attaccanti devono saper fare solo gol' e che non è importante il loro apporto alla manovra.

La dimostrazione l'ha data Kane contro il Real in campo e poi è stato molto bravo a spiegarla nel post-partita. Parole semplici ma esplicative: spazio, marcatura, gioco... insomma, Kane ci spiega che essere punta centrale non vuol dire soltanto stare in area di rigore ad attendere il pallone per spingerlo in porta ma bisogna essere dentro la manovra offensiva in tutto e per tutto.

La partita di Harry Kane contro il Real: come smontare lo stereotipo del centravanti che fa solo gol

Limitarsi a giudicare la sua prestazione per un singolo episodio, che sia il gol o un assist, sarebbe riduttivo. Ancora una volta, Harry Kane ha agito da autentico fulcro offensivo del Bayern Monaco. In una partita chiusa, con pochi spazi disponibili, l’ex attaccante del Tottenham ha spesso abbassato il proprio raggio d’azione per ricevere palla, facilitare la risalita della squadra e dare ritmo alla manovra.

Ha interpretato il ruolo non solo da centravanti, ma anche da rifinitore, collegando i reparti e partecipando alla costruzione del gioco su tutto il campo. La sua capacità di lettura è tra le qualità più evidenti: non cerca mai la soluzione più semplice, ma quella più efficace per mettere in crisi la difesa avversaria, alternando cambi di gioco, passaggi filtranti e giocate intelligenti. Anche sotto pressione, mantiene una lucidità rara e prende quasi sempre la decisione migliore.

Kane si è evoluto in un attaccante totale, capace di incidere ben oltre il gol e diventare il fulcro del gioco del Bayern Monaco. I numeri, 50 reti stagionali e 12 in Champions, confermano una stagione straordinaria, probabilmente la migliore della sua carriera.

Leader tecnico ed emotivo, decisivo anche senza segnare, è oggi uno dei giocatori più completi al mondo e un serio candidato al Pallone d’Oro, anche se il verdetto finale dipenderà dai risultati di squadra.