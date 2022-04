Scoperto a fare pipì in campo vicino “ad un palo” durante la partita: squalificato Singolare episodio accaduto durante Turris-Paganese e sanzionato dal Giudice Sportivo di Serie C: calciatore della panchina scoperto a fare pipì in campo vicino “ad un palo” durante la partita.

A cura di Vito Lamorte

Il fine settimana che si è appena concluso ha portato via con sé l’ultimo turno della Regular Season dei tre girone di Serie C: il Bari aveva conquistato il pass per la Serie B con largo anticipo, mentre nello scorso weekend sono state decretate le altre due squadre promosse nel campionato cadetto, ovvero il Modena e il Sudtirol. Adesso si parte con play-off e play-out, che decideranno chi si giocherà le sue chance per raggiungere le altre neopromosse e chi dovrà rimanere ancora nella terza lega professionistica. Saranno gare importanti, in cui conterà tantissimo il fisico ma sarà soprattutto la testa a comandare le emozioni.

L'ultimo turno di campionato ha delineato tutte le posizioni per i play-off e ha sancito tutti gli scontri che dalla prossima settimana inizieranno un nuovo torneo, completamente nuovo, in merito al quale è difficile fare previsioni. Come al solito, al termine della giornata, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle ultime partite disputate e tra i vari provvedimenti ce n'è uno alquanto singolare che riguarda il calciatore della Turris, Enrico Zampa.

Dopo l'ultimo match casalingo contro la Paganese, il centrocampista della squadra della corallina stato squalificato per una giornata per aver urinato due volte vicino ad un palo dell’illuminazione oltre la linea di fondo, al 25′ del primo tempo che al 6′ della ripresa. Il calciatore era in panchina ed è entrato solo negli ultimi 15 minuti. Questa la parte del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo della Serie C sull'accaduto: