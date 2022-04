Bari promosso in Serie B, la festa può iniziare: grande ritorno dopo un campionato dominato Il Bari torna in Serie B quattro anni dopo il fallimento e la ripartenza dai dilettanti. A Latina decide un gol di Antenucci.

A cura di Vito Lamorte

Il Bari torna in Serie B quattro anni dopo il fallimento e la ripartenza dai dilettanti. La squadra biancorossa si è guadagnata la promozione con 3 turni d'anticipo e ha dato una mano ai ragazzi di Michele Mignani anche la sconfitta del Catanzaro, secondo in classifica, in casa contro il Monterosi. I Galletti festeggiano il ritorno nella cadetteria sul campo del Latina grazie ad un gol di Mirco Antenucci, che nella prima frazione ha messo la firma sul salto di categoria del club di Luigi De Laurentiis: la gioia della squadra del capoluogo pugliese è assolutamente meritata perché i biancorossi hanno dominato il girone C dalla prima giornata, centrando un obiettivo che era diventato una vera e propria ossessione per una delle piazze calcistiche più importanti del Mezzogiorno.

Allo stadio Francioni della cittadina laziale sono arrivati duemila spettatori dalla Puglia e allo stadio San Nicola più di tremila tifosi si sono ritrovati per assistere assieme alla gara decisiva per la vittoria del torneo. La promozione in Serie B arriva nello stadio dove otto anni fa si chiuse tra lacrime amare la cavalcata della squadra che dall'orlo del fallimento si ritrovò a un passo dalla Serie A: incubo che si è avverato quattro anni dopo e in seguito al cambio di società è iniziata la programmazione per riportare il Bari nel calcio che conta.

Dopo la vittoria del campionato di Serie D nel 2018-2019, sono arrivate tre delusioni cocenti nelle stagioni successive prima della festa odierna. Come anticipato, a decidere il match è stato un gol del solito Antenucci, che ha battuto il portiere Tonti con un tiro di sinistro deviato da un difensore nerazzurro. Sempre nella prima frazione l'esperto attaccante di Termoli ha sbagliato anche un calcio di rigore.

Un ruolino di marcia davvero importante per il Bari, che non ha mai steccato gli scontri diretti e anche nei momenti di difficoltà ha saputo trovare la forza di rialzarsi per puntare all'obiettivo prefissato.

Poco dopo il fischio finale sono arrivati i complimenti anche da parte di Aurelio De Laurentiis: "Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico".