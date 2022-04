Il Modena torna in Serie B dopo 6 anni: esplode la festa al ‘Braglia’, Reggiana beffata Il Modena risorge e torna in Serie B dopo 6 anni. Ai canarini bastava vincere al ‘Braglia’ contro un Pontedera già salvo per festeggiare la promozione diretta nel campionato cadetto con 88 punti conquistati.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Modena risorge e torna in Serie B dopo 6 anni. Ai canarini bastava vincere al ‘Braglia' contro un Pontedera già salvo per festeggiare la promozione diretta nel campionato cadetto con 88 punti conquistati. Il 4-0 è un risultato rotondo maturato davanti a uno stadio tutto esaurito grazi ai gol di Tremolada nella prima frazione di gioco, poi nella ripresa arriva la doppietta di Scarsella intervallata dalla rete messa a segno da Silvestri. La festa in campo è stato inevitabile con tutti i tifosi in festa quattro anni dopo il fallimento e sei anni dopo l'ultima volta tra i cadetti.

I canarini hanno dunque chiuso a 88 punti, tenendo così a distanza la seconda in classifica, la Reggiana, i rivali di sempre, che nonostante la vittoria in casa del Teramo, chiudono la regular season a quota 86 punti e dovranno giocarsi la promozione in B attraverso la lunga lotteria dei playoff. Una mazzata tremenda per i granata che hanno sempre sperato in un inciampo del Modena che invece è stato anche aiutato dalla sorte con quel gol storico del suo portiere contro l'Imolese che ha sbloccato il risultato quando tutto aveva fatto presagire a un pareggio che avrebbe potuto mettere seriamente a repentaglio la promozione dei canarini in Serie B.

Dopo la ripartenza dalla Serie D con una nuova proprietà guidata dal presidente del gruppo Kerakoll Romano Sghedoni, il Modena è riuscito a centrare quell'obiettivo che il club si era prefissato sin dal primo giorno. Dopo la famosa sconfitta di Montevarchi del nove ottobre la squadra di Attilio Tesser ha impressionato tutti vincendo ben 14 partite consecutive che hanno permesso di agguantare la Reggiana arrivata addirittura a +8 prima della grande rimonta. L'inciampo di Gubbio prima dell'ultima gara contro il Pontedera davanti al proprio pubblico, era stato solo un piccolo campanello d'allarme che fortunatamente per il Modena non ha precluso la promozione in Serie B culminata dopo una rimonta a dir poco storica.