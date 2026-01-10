Scontri tra tifosi prima di Como-Bologna: lancio di bottiglie e bastoni, tensione alle stelle

Tensione a Como prima della partita con il Bologna, con contatti tra tifoserie nel centro città e lancio di bottiglie e bastoni. Pronto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno chiuso temporaneamente le vie verso lo stadio Sinigaglia e scortato via i pullman rossoblù.

Foto tratte dai video di hooligans.cz

Momenti di forte tensione a Como nelle ore che hanno preceduto la gara tra la squadra lariana contro il Bologna a causa di scontri tra tifosi delle due squadre prima del fischio d'inizio dell'anticipo di Serie A. Stando alle ricostruzioni dei media locali, due pullman con tifosi rossoblù avrebbero aggirato il primo punto di controllo a Lazzago, uscendo allo svincolo di Como-Lago e raggiungendo il centro cittadino, transitando vicino a una zona abitualmente frequentata dai sostenitori comaschi.

L’incrocio tra le due tifoserie ha fatto scattare disordini, con il lancio di bottiglie e oggetti contundenti. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per riportare la calma, disponendo la chiusura temporanea delle strade di accesso allo stadio Sinigaglia. Successivamente i pullman sono stati fatti allontanare e accompagnati sotto scorta.

Scontri tra tifosi prima di Como-Bologna in centro città: pronto intervento della polizia

Momenti di forte tensione a Como circa due ore e mezza prima del fischio d’inizio della sfida di campionato contro il Bologna. Intorno alle 12.30, due pullman con a bordo tifosi rossoblù — per un errore di percorso o per una scelta non chiara — sono transitati in viale Fratelli Rosselli, passando davanti a un bar-pizzeria già affollato di sostenitori del Como.

Dopo alcuni cori e provocazioni partiti dalla tifoseria locale, alcuni ultras bolognesi sono scesi dai mezzi e si sono avvicinati ai tifosi di casa, dando origine a momenti di contatto. Durante il confronto sono state lanciate alcune bottiglie, prima che l’intervento delle forze dell’ordine riportasse la situazione sotto controllo.

Per motivi di sicurezza, le strade di accesso allo stadio Sinigaglia sono state chiuse temporaneamente. Circa mezz’ora più tardi, i pullman dei tifosi del Bologna hanno lasciato la zona scortati dalla polizia. L’episodio arriva a poche settimane di distanza dagli scontri di Udine del 22 novembre, che avevano già portato al divieto di trasferta per i sostenitori rossoblù nelle gare contro Lazio e Inter.