Schmeichel pensa che sia stata l’Inter a giocare in casa contro il City: “Etihad completamente morto” L’ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel è rimasto colpito in negativo dalla mancanza di tifo mercoledì sera da parte dei sostenitori del Manchester City: “Si sentivano solo quelli dell’Inter, Etihad era morto, zero atmosfera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il pareggio per 0-0 tra Manchester City e Inter nella prima giornata della nuova Champions League ‘extra large' è stato accolto in maniera diversa dalla due squadre: soddisfazione comprensibile in casa nerazzurra per essere usciti indenni dalla casa di una delle favorite per la vittoria finale, sia pur con qualche rimpianto per alcune occasioni non sfruttate, mentre non può essere contento del punto ottenuto il City, che si presentava con i favori del pronostico e sulle spalle del mostruoso Haaland di inizio stagione. Il norvegese è stato annullato da Acerbi e compagni, ma secondo l'ex portiere dello United Peter Schmeichel c'è stato un altro fattore che ha condizionato pesantemente la sfida a favore degli ospiti: l'assoluta mancanza di atmosfera a Etihad Stadium, descritto come "morto", laddove invece si sentivano solo i tifosi dell'Inter in trasferta.

Una delle poche occasioni in cui Haaland è riuscito a liberarsi dalla marcatura asfissiante

È chiaro che nelle parole del 60enne Schmeichel – padre di Kasper, anche lui portiere – c'è anche molto orgoglio United, essendo stato una leggenda dei Red Devils (oltre che della nazionale danese campione d'Europa nel 1992) e dunque non disdegnando di punzecchiare i ‘cugini' quando possibile, ma c'è da dire che il tema del tifo freddo da parte dei sostenitori del City non è nuovo e si è tradotto negli ultimi anni in vari sfottò e meme sui social da parte di chi invece supporta le altre squadre della Premier.

Etihad Stadium prima dell'inizio di Manchester City-Inter

Schmeichel sui tifosi del City: "Si sentivano solo quelli dell'Inter, oggi Etihad era morto"

Mercoledì sera Schmeichel Sr era a Manchester in veste di commentatore per la CBS e ci è andato giù duro col pubblico di casa: "Non credo che sia un buon pareggio. Ho pensato che fosse una partita davvero, davvero noiosa, mi dispiace dirlo. L'Inter ha fatto un buon lavoro nel fermare il City. Mi piace il bel calcio e mi piace l'entusiasmo della folla. Ma era morto. L'Etihad oggi era completamente morto".

"Le uniche persone che sentivamo erano i tifosi dell'Inter che erano piuttosto bravi. Ma non c'era atmosfera all'Etihad oggi – ha continuato l'ex portiere danese – Di solito penseresti ‘beh, è una grande serata europea', ma per i tifosi del City non è stato così".

In studio c'era l'ex difensore del City Micah Richards, che ha cercato di difendere la squadra campione d'Inghilterra chiedendo a Schmeichel: "Stai mancando di rispetto al mio club?". Il danese non si è scomposto e ha risposto ironicamente a tono: "Ogni tanto esco dallo studio e vivo l'atmosfera".

Al che Richards ha continuato a difendere la sua vecchia squadra: "Avresti dovuto esserci sabato, Pete", riferendosi alla vittoria in rimonta del City contro il Brentford in Premier League. Ma Schmeichel si è rifiutato di fare marcia indietro, chiudendo il discorso con una battuta: "Potrebbero aver lasciato lì l'atmosfera, sabato scorso. Onestamente, oggi era così piatta".