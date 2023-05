La festa dei tifosi del Manchester City per la Premier è la più triste mai vista: non c’è nessuno Il Manchester City si è laureato campione d’Inghilterra sabato pomeriggio dopo la sconfitta dell’Arsenal, senza scendere in campo. Ma è diventata virale la festa “mancata” dei suoi tifosi, che si sono in parte riscattati dopo la vittoria col Chelsea, domenica, invaendo l’Etihad SAtadium.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Manchester City ha omaggiato la prima partita da Campioni d'Inghilterra 2023 nel migliore dei modi, vincendo la sfida contro il Chelsea all'Etihad Stadium davanti ai propri tifosi, legittimando ulteriormente la supremazia mostrata in questi ultimi mesi in cui ha portato a compimento una clamorosa rimonta all'Arsenal. In un clima finalmente di festa dopo i video che erano circolati sui social di ieri, divenuti virali per una quasi totale mancanza di festeggiamenti da parte dei tifosi.

Era una giornata particolarmente attesa da tutta Manchester, sponda City, quella di domenica per la sfida contro il Chelsea in campionato, un'occasione ulteriore per ribadire la propria supremazia in campionato. E, oltre alla vittoria, è arrivato anche il tempo di festa per i suoi tifosi che sono usciti dal "guscio" e hanno festeggiato il primo di possibili tre trofei stagionali. Non senza polemiche e ironie da parte delle tifoserie avversarie, considerato che storicamente quella degli SkyBlues è tra le più fredde e distaccate di sempre. E nella giornata di sabato, puntualmente era stato confermato il trend, quando il titolo in Premier era giunto senza dover giocare, con i tifosi del City incapaci di festeggiare l'evento.

Un clima totalmente ‘freddo' che aveva mostrato al mondo una festa ai limiti dell'imbarazzo e presa di mira soprattutto dalle tifoserie avversarie. Un'atmosfera quasi irreale, con l'ultimo ko dell'Arsenal che aveva di fatto consegnato nelle mani del City il titolo 2023 senza nemmeno dover scendere in campo. Un'occasione perfetta per dare il via ai festeggiamenti, che sono clamorosamente mancati, per poi esplodere solamente 24 ore dopo, al 90′ di City-Chelsea.

Davanti all'ultimo successo contro i Blues, firmato Alvarez che ha confermato e consolidato il primato in Premier, gli argini del tifo si sono finalmente rotti, subito dopo il 90′, in un enorme e pacifica invasione di campo. Migliaia di fan degli SkyBlues sono entrati correndo sul terreno di gioco, riempiendolo tra cori e fumogeni, cercando i propri beniamini, poi "salvati" da un cordone di polizia che ha permesso a staff e giocatori di rientrare incolumi negli spogliatoi. Una scena davvero inusuale per la Manchester azzurra, tanto che sui maxi schermi sono apparse anche scritte che pregavano i tifosi di abbandonare e liberare il campo.

Ovviamente disattese, in un momento di pura e lecita festa che ha in parte smentito la tradizionale sobrietà del tifo Citizens, che si è preso qualche rivincita contro chi aveva ironizzato sul "silenzio" di sabato pomeriggio. Una prima prova generale, che potrà ben presto essere seguita da altri due ancor più esaltanti. Malgrado le parole di Guardiola, gli appuntamenti clou devono ancora arrivare: il clamoroso derby con lo United per la finale di FA Cup e poi l'incredibile atto conclusivo di Champions League a Istanbul, contro l'Inter.