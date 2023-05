L’Arsenal consegna la Premier League al Manchester City: primo tassello per il triplete di Guardiola Quinti titolo inglese per Guardiola nei sei anni trascorsi in Premier League: l’Arsenal di Arteta perde e consegna la corona al City.

A cura di Ada Cotugno

Il Manchester City trionfa ancora in Premier League, questa volta comodamente dal divano: l'Arsenal di Mikel Arteta consegna nelle mani di Pep Guardiola il suo terzo campionato consecutivo, il quinto nei sei anni trascorsi nel campionato inglese.

E quest'anno il trionfo è davvero speciale perché frutto di una rimonta importante, costruita dal post-Mondiali a oggi con un testa a testa infinito con i Gunners che hanno mollato la presa proprio alle battute finali. Decisivo il testa a testa fra le due squadre, dominato dal City che poi ha messo la freccia per la grande fuga.

Fatale è stata la sconfitta dell'Arsenal per 1-0 in casa del Nottingham, l'ultima spallata per i londinesi che abbandonano definitivamente il sogno di portare a casa il campionato dopo la campagna degli invincibili del 1994. A consegnare il titolo tra le mani di Guardiola ci ha pensato Awoniyi con il suo gol al 19′, un colpo velenoso che ha chiuso i giochi in questa stagione. Ed è suggestivo che a consegnare la corona all'allenatore ci abbia pensato (contro voglia indubbiamente) il suo allievo migliore, Arteta.

Con cinque campionati vinti in sei anni il Manchester City conferma ancora il suo dominio in Inghilterra, cominciato proprio con l'arrivo in panchina dello spagnolo che ha completamente rivoluzionato la squadra. Questa volta però il trionfo è già storia: merito anche di Erling Haaland che ha distrutto qualsiasi record alla sua prima stagione inglese, segnando più di qualsiasi altro attaccante passato per la Premier League negli ultimi trent'anni.

I Citizens festeggiano comodamente sul divano, dato che scenderanno in campo domani nel big match contro il Chelsea con in testa già la corona d'alloro. Guardiola ha posato il primo tassello del possibile triplete, il grande obiettivo messo nel mirino per questa stagione.

Con il campionato già in tasca, il City adesso punta verso la finale di FA Cup dove affronterà il Manchester United e soprattutto verso la finale di Champions League contro l'Inter che si giocherà il 10 giugno: gli inglesi non hanno mai vinto il titolo europeo e Guardiola lo cerca dai tempi del Barcellona. Potrebbe essere davvero un anno storico per la parte blu di Manchester che si gioca un posto nella storia.