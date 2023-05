De Zerbi consegna la Premier a Guardiola nel modo più clamoroso: lezione di calcio all’Arsenal Terribile sconfitta interna dell’Arsenal contro il Brighton, autore di una ripresa d’autore in cui ha segnato i gol del 3-0 finale. Ora per il Manchester City manca solo una vittoria per laurearsi campione d’Inghilterra.

A cura di Alessio Pediglieri

Roberto De Zerbi e il suo Brighton hanno consegnato il titolo 2023 nelle mani di Guardiola, andando a vincere sul campo dell'Arsenal di Arteta. Anche se vincere è riduttivo perché il secondo tempo giocato dagli uomini del tecnico italiano è stato a dir poco una lezione di calcio per i Gunners e i loro tifosi, esterrefatti da quanto accaduto.

In vero e proprio KO tecnico ciò che si è visto nei secondi 45 minuti di Arsenal-Brughton domenica pomeriggio, andato in scena subito dopo che il Manchester City aveva dominato nella trasferta contro l'Everton: 3-0 degli uomini di Guardiola che si portano a quota 85 punti e con una gara in meno rispetto a quelli i Arteta, sconfitti 3-0, e fermati a 81 in classifica. Un -4 che tecnicamente può diventare -7 e che decreta a tutti gli effetti la forza del City, in grado nell'ultimo mese di rincorrere, raggiungere e superare di slancio i gunners.

Il Brighton ha risolto la partita nella ripresa, con il clamoroso crollo dei Gunners che pur avevano provato a far loro il match con un avvio di partita che aveva messo in difficoltà i Seagulls. Un primo tempo bello e intenso, con diversi capovolgimenti di fronte ma nessun gol, che arrivano nella ripresa, iniziando al 51′ quando Estupinian va sul fondo e pesca in area Enciso che, lasciato colpevolmente solo, trafigge Ramsdale di testa.

Per Arteta è l'inizio della fine: l'Arsenal si riversa in avanti ma apre alle praterie per il Brighton che nei minuti finali completa il proprio capolavoro. All’86’ Undav approfitta di un harakiri dei padroni di casa e trova il pallonetto del 2-0. Match oramai segnato in modo irreversibile e in pieno recupero arriva anche l'umiliazione del tris con Estupinian.

Adesso per il Manchester City è questione di prassi visto che gli uomini di Guardiola hanno un vantaggio consistente e una gara in più da giocare. Il prossimo appuntamento in Premier League, che arriverà subito dopo il ritorno di semifinale di Champions contro il Real, è fissato per il 21 maggio, quando ci sarà il derby tutto londinese contro il Chelsea a Stamford Bridge. Potrebbe essere il giorno del titolo, che potrebbe arrivare anche senza giocare: poco prima ci sarà Nottingham-Arsenal e se i Gunners usciranno sconfitti, il City scenderà poi in campo, già campione d'Inghilterra.