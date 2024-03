Manchester City-Arsenal dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Manchester City-Arsenal è il match valido per la 30a giornata di Premier League. La sfida tra la squadra allenata da Pep Guardiola e quella di Mikel Arteta, si giocherà oggi, domenica 31 marzo, alle ore 17:30 all'Etihad Stadium di Manchester. Una partita decisiva per la corsa al titolo delle due squadre dato che al momento i Gunners sono primi con 64 punti seguiti proprio dai Citzens con 63 insieme al Liverpool che sarà invece impegnato in casa contro il Brighton di De Zerbi.

Un match ball per i londinesi per allungare e tenere a bada i campioni d'Europa in carica e un'occasione da non sprecare per un City che si poggerà molto anche sulla spinta del pubblico di casa. Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre, dopo quello giocato all'andata e in finale del Community Shield in estate. In entrambi i casi furono i Gunners ad avere la meglio. All'andata fu decisiva la rete di Martinelli nel finale, mentre la vittoria in Community Shield arrivò ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Manchester City-Arsenal

Orario: 17:30

Data: domenica 31 marzo 2024

Dove: Etihad Stadium, Manchester

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Premier League, 30ª giornata

Dove vedere Manchester City-Arsenal in diretta tv

Manchester City-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Tutti gli abbonati potranno godere dello spettacolo offerto dalla sfida direttamente ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (213). La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Marianella.

Manchester City-Arsenal, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Manchester City e Arsenal sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre e solo agli abbonati di Sky. Sarà infatti necessario scaricare l‘app di Sky Go su dispositivi mobili e fare accesso con le proprie credenziali prima di accedere alle finestre dedicate all'evento che corrispondono ai canali della diretta tv.Un'altra opzione in streaming è la piattaforma NOW che si potrà attivare acquistando il ‘Pass Sport'.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

Guardiola dovrebbe schierarsi col classico 4-3-2-1. Con Ortega tra i pali la difesa sarebbe composta da Lewis, Dias, Gvardiol e Aké. In mediana Rodri e Kovacic con Bernardo Silva, De Bruyne e Foden alle spalle di Haaland.

Nell'Arsenal invece Arteta punterà sempre sul rodato 4-3-3 formato da Raya in porta con White, Saliba, Gabriel e Kiwior in difesa. Centrocampo con Rice, Jorginho e Odegaard mentre il tridente offensivo sarà composto da Gabriel Jesus, Havertz e Saka.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Dias, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Jorginho, Odegaard; Gabriel Jesus, Havertz, Saka. All. Arteta