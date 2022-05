Scene mai viste in Premier, la tifosa dà uno schiaffo sul sedere dell’avversario: lui è insensibile Durante il match di Premier League tra Everton e Crystal Palace, una tifosa dei padroni di casa ha pensato bene di sculacciare un avversario, l’ex doriano Andersen. Il quale, in piena trance agonistica, non ha accusato minimamente…

A cura di Paolo Fiorenza

Everton-Crystal Palace giocatasi giovedì sera non verrà ricordata solo perché ha dato la salvezza matematica ai padroni di casa, impostisi per 3-2 in rimonta e irraggiungibili per Leeds e Burnley che si giocheranno la permanenza in Premier League nell'ultimo turno (sono già retrocesse Norwich e Watford). Il match del Goodison Park ha infatti avuto anche un dopo partita molto agitato, con l'invasione di campo al fischio finale dei tifosi di casa, qualcuno dei quali ha pensato bene di festeggiare la salvezza prendendo in giro e urlando come un ossesso in faccia all'allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira, il quale ha reagito appioppandogli un bel calcione.

Scene bruttissime che hanno addirittura indotto qualche tifoso ad invocare provvedimenti severissimi da parte della Premier League nei confronti dei club i cui sostenitori invadono il campo, nell'ordine di penalizzazioni molto pesanti. Dal canto suo, la lega sta pensando ad allestire dei piani per affrontare le invasioni di massa, in vista di quello che si annuncia come un finale di campionato bollente, con il titolo tra Manchester City e Liverpool ancora da assegnare, così come l'ultimo slot per la retrocessione. Ai club è stato detto di identificare le "aree a più alta minaccia", per proteggere i giocatori e gli arbitri e per garantire che ci siano ruoli e piani chiari per liberare il campo "in modo sicuro e controllato".

I sostenitori dell'Everton peraltro non solo hanno invaso il campo a fine partita, ma una tifosa si è anche resa protagonista di un gestaccio nei confronti di un avversario, venendo immortalata in un video che è diventato virale. Il tutto è nato quando Dele Alli e Joachim Andersen hanno avuto un'accesa discussione sulla linea laterale per chi dovesse effettuare una rimessa. Come è noto, negli stadi inglesi i tifosi sono a un passo dal bordo campo ed allora una di loro particolarmente agitata ne ha approfittato per sporgersi e colpire Andersen con uno schiaffo sul sedere. Una vera e propria sculacciata, che tuttavia ha lasciato il danese ex Sampdoria del tutto insensibile…