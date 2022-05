Rimonta folle dell’Everton, i tifosi festeggiano la salvezza con una doppia invasione di campo L’Everton ha conquistato la salvezza e giocherà ancora in Premier League, dopo il gol di Calvert-Lewin si è scatenato il putiferio a Goodison Park con una sorprendente invasione di campo.

A cura di Alessio Morra

Se l'è vista brutta l'Everton, che ha visto davvero da vicinissimo la retrocessione, ma alla fine è riuscito a scappottarla. La squadra di Lampard in rimonta ha battuto il Crystal Palace ed ha ottenuto la matematica salvezza. La sfida di Goodison Park è stata anche contrassegnato, però, da due invasioni di campo, una rarità per una partita di Premier League.

Dal 1953 in poi l'Everton ha sempre giocato nel massimo campionato inglese (un tempo si chiamava Premiership, dal 1992 Premier League). Quest'anno ha rischiato grosso e il primato (perché nessuno ha una serie così lunga aperta) ha rischiato di crollare. Il recupero con il Crystal Palace stava quasi per far crollare il castello. Il Palace salvo e tranquillo giustamente è andato a fare la partita e all'intervallo è tornato negli spogliatoi sul punteggio di 2-0.

I gol di Mateta e Ayew sembravano aver messo al tappeto la squadra di Lampard, che nella ripresa si è ripresenta carica a mille e dopo il gol di Michael Keane si è rimessa in carreggiata e al 74′ ha trovato il gol del pari di Richarlison. Il 2-2 faceva respirare i Toffees, che però volevano i tre punti per ottenere la salvezza matematica arrivata esattamente all'85' quando Calvert-Lewin è tornato a fare quello che gli riesce meglio e cioè segnare. Colpo di testa fantastico e 3-2, niente da fare per Butland.

Dopo il gol del 3-2 c'è stata una spontanea invasione di campo da parte di decine di tifosi dell'Everton. Attimi veramente concitati con gli stessi calciatori della squadra di casa che chiedevano ai tifosi di uscire dal campo, e contemporaneamente il tecnico del Palace Vieira ha protestato parecchio. L'arbitro ha fatto riprendere quando tutti sono usciti dal rettangolo verde, la partita e ripresa e dopo sette minuti di recupero è terminata con il successo dell'Everton, e c'è stata una nuova invasione. Questa volta la festa non è stata stoppata. Calciatori e tifosi hanno celebrato la salvezza.