Patrick Vieira prende a calci un tifoso dell’Everton e lo stende, dopo la gara con il Crystal Palace I tifosi dell’Everton sono entrati in campo dopo il successo che è valso la salvezza in Premier League. L’allenatore del Crystal Palace Vieira ha rifilato un calcio a un tifoso.

A cura di Alessio Morra

Il finale di partita di Everton-Crystal Palace è stato convulso. I padroni di casa all'86' segnano il gol del 3-2, un gol che vale la salvezza e tre punti in rimonta. Dopo il centro di Calvert-Lewin c'è stata un'invasione di campo spontanea. L'arbitro e gli stessi calciatori dell'Everton hanno ricacciato i tifosi fuori dal prato verde, quando la partita è finita c'è stata un'invasione totale. Il rettangolo verde quasi non si è visto più. Molti tifosi sono andati a festeggiare i calciatori, qualcuno è transitato dalle parti di Vieira, l'allenatore del Palace, che dopo aver forse sentito qualcosa di poco carino ha rifilato un calcio a un tifoso dell'Everton, le immagini pubblicate sui social sono chiare e ora il francese rischia una squalifica.

Non era una partita come tutte le altre questa per l'Everton, che contro il Palace si giocava la salvezza. I londinesi erano salvi, ma come si usa in Inghilterra hanno correttamente fatto la partita e al termine del primo tempo erano avanti di due gol. Nella ripresa l'Everton accorcia con Keane e poi in una dozzina di minuti compie una rimonta epica con i gol di Richarlison e Calvert-Lewin. Dopo il 3-2 c'è una prima invasione, dopo un paio di minuti torna la calma e si riparte. Vieira, che è l'allenatore del Crystal Palace, si infuria per l'invasione. Quando la partita finisce e la salvezza è ottenuta c'è un'invasione successiva, il campo è davvero colmo di tifosi dell'Everton che celebrano il risultato e soprattutto scacciano la paura.

Uno degli invasori vede Vieira, che ora fa l'allenatore ma che è stato soprattutto un calciatore di altissimo livello, e gli dice qualcosa, forse lo tocca anche sul capo. Il francese non ci vede più, si gira e gli rifila un calcione che stende il tifoso. Qualcuno riprende l'accaduto e velocemente quelle immagini fanno il giro del web.